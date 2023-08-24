В красноярских школах детей будут кормить по-домашнему

Фото: городская администрация

Специалисты проверяют укомплектованность и готовность пищеблоков для приёма школьников в столовых. На этот раз объектом проверки стала фирма «МКК» («Межрегиональная кейтеринговая компания») - победитель конкурсных процедур операторов школьного питания.

В школу № 98 Советского района, как и в другие учреждения, специалисты «МКК» завезли комплекты столовой посуды - суповые глубокие тарелки, салатники, тарелки для вторых блюд. Одним из нововведений оператора питания стал отказ от гранённых стаканов в пользу кружек. Вся посуда изготовлена из стеклокерамики ресторанного класса, которая меньше подвержена сколам и трещинам, а значит, посуда будет более безопасной для использования.

Фото: городская администрация

- С появлением в прошлом году нового пищеблока, качество питания существенно изменилось в лучшую сторону, - отмечает директор школы №98 Денис Аверченко. – Немаловажную роль играет и родительский контроль. А в этом году обновлена и посуда. Из красивой посуды дети едят с большим удовольствием. Тем самым мы вырабатываем у ребят культуру питания.

Сбалансированное питание – залог здоровья детей- считает депутат городского Совета Дмитрий Власов:

- Сегодня мы увидели прекрасное новое оборудование и инвентарь, - прокомментировал парламентарий. – Дети будут приходить в школу и питаться по-домашнему. Тем не менее, за работой новой компании мы будем пристально следить. Сейчас у нее полугодовой контракт на две трети красноярских школ.

Фото: городская администрация

Одним из нововведений оператора питания станет использование единого логистического центра («Сибирская логистическая компания»), где расположены складские помещения с большим количеством холодильного оборудования. Там будет происходить приёмка и проверка качества продукции, будет работать ветеринарный врач и экспресс-лаборатория.

- Приготовить завтрак на двести человек, чтобы он был вкусными красивым – не такая простая задача, - отмечает Ирина Фоминых, руководитель дирекции по организации школьного питания. – Питание должно быть безопасным, а прием пищи комфортным, кроме того, запах столовой по помещениям разноситься не может, а значит, качественно должна работать вентиляция. Обо всем этом заботится администрация школы, создавая домашний уют для своих ребят.