Жизнь малыша висела на волоске: пристав спасла йорка от усыпления и вернула ему веру в людей

Наталья со своим питомцем. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Красноярскому краю

Новогоднее чудо. В краевой службе судебных приставов рассказали, как их сотрудница Наталья Хопта из Рыбинского района спасла йорка, которого хотели усыпить.

История спасения произошла ещё три года назад. 5-летний Марик видимо надоел своим предыдущим хозяевам. Известно, что они с ним плохо обращались. Пёс хромал, у него было сломано ребро и повреждена лапка. Наигравшиеся хозяева повезли собаку в ветклинику в городе Заозерный.

Пути Марика и Натальи сошлись можно сказать случайно. В канун нового года пристав рассказала своей коллеге, что хочет маленького йорка. И желание сбылось. Хоть и пришлось немного понервничать. Коллега от знакомых ветеринаров (она рассказала им о желании подруги) узнала, что в лечебницу привезли собачку именно этой породы. Она сразу позвонила Наталье и женщина, не задумываясь, поехала забирать пса.

Марика трясло от холода и страха. Но Наталья, вместе с мужем и двумя сыновьями-близнецами, вернули малышу веру в людей.

— Наш Марик многому нас научил. Доброте, отзывчивости, пониманию. Но, главное, никогда не унывать - какой бы непростой ни была ситуация, — рассказала Наталья Хопта.

Главная забава уже 8-летнего Марика – это мягкие игрушки. Им домашний питомец готов дарить хоть всё свободное время. Пёс даже с тоской в глазах смотрит, как игрушки вращаются в барабане стиральной машинки. После чего ещё и терпеливо ждёт, когда они высохнут на батарее.

Своими хозяевами Марик считает и Наталью, и её мужа. Когда питомца только забирали из лечебницы, ветеринары сказали, с кем он будет спать первое время, того и посчитает хозяином. Получилось так, что собаку поочередно укладывали и Наталья, и муж.

Марик стал любимцем не только большой семьи, но и целого отдела судебных приставов. Наталья берет его иногда на работу. Там пса в шутку называют сыном полка. Ведь его спасение – это работа двух приставов.