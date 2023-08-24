Раненый в окружении вызвал огонь на себя: погибший при спасении своих бойцов командир стал Героем России

Капитан Астафьев совершил подвиг ради спасения своих бойцов. Фото: пресс-служба Северного флота.

Вызвал огонь на себя и сохранил ребят… Капитану Дмитрию Астафьеву, погибшему ради спасения своих бойцов, посмертно присвоили звание Героя России. На днях Золотую Звезду героя передал жене офицера командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев. Подробности – в материале «КП» - Красноярск.

Задорный, веселый, активный, Дима был из семьи кадрового офицера. Родился в Приморье, потом отца перевели в Красноярский край. Все детство и юность парня прошли в Канске. Так что закалку получил настоящую, сибирскую.

- С виду обыкновенный мальчишка – отзывчивый, добрый, - вспоминает классный руководитель Дмитрия, учитель 20-й школы Нина Матвеева. – И вместе с тем его отличала какая-то недетская ответственность.

С самого начала Дима знал: он станет офицером, как папа, рассказала педагог нашим коллегам с телеканала «Лимон ТВ». Хорошо учился, налегал на физкультуру. Никогда не выпячивался, все годы просидел на последней парте. Просто из скромности.

Указом президента погибшему командиру роту присвоили звание Героя России. Фото: пресс-служба Северного флота.

- Мне девчонки уже потом открыли: когда старший брат Димы поступил в военное училище, парень решил его поддержать. И на лето устроился в цветочный магазин – убирать, подметать. Еще школьником! Чтобы заработать и отправить брату. Кстати, в школе до сих пор стоит цветок, который Дима принес сюда еще в десятом классе. Хотя прошло уже столько лет…

После школы Дмитрий окончил военное училище, как и мечтал. Сделался кадровым офицером, женился, родилась дочка. Служил в Мурманской области, получил звание капитана.

В специальной военной операции принимал участие с самого начала. Имел несколько наград. «Орден Мужества» получил из рук президента России Владимира Путина.

- Особенно этим не хвастался, - говорит дядя офицера Олег Астафьев. – Но все же был очень горд. И мы гордились им тоже.

Невозможно было удержать слезы. Плакали даже военные. Фото: пресс-служба Северного флота.

Свой последний бой командир роты Дмитрий Астафьев принял с 19 на 20 мая. Противник обрушил на их позиции шквальный огонь артиллерии. Но бойцы сражались, как герои. Рота Астафьева уничтожила 200 врагов, семь танков, четыре орудия. Командир лично устранил восемь националистов.

Ночью противник атаковал «многочисленными силами». Капитан Астафьев и его ребята сдерживали наступление до последнего.

- И тут его тяжело ранили, - рассказывает дядя героя. – Дима сделал перевязку, продолжил биться. Но вскоре почувствовал: дело плохо.

Меж тем возникла угроза полного окружения. Тогда командир принял единственно возможное решение. Дал бойцам команду отступить – перегруппироваться. А сам остался, прикрыв их отход пулеметным огнем. И вызвал огонь артиллерии на себя. Спас своих ценой собственной жизни.

Золотую Звезду вручили вдове героя. Фото: пресс-служба Северного флота.

… Указом президента России за мужество при выполнении воинского долга капитану Астафьеву посмертно присвоено звание Героя России. Ему было только 32 года.