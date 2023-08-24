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В двадцатку лучших школ региона вошли 15 образовательных учреждений из Красноярска. Список подготовили эксперты российского рейтингового агентства RAEX. Эксперты считали, из каких школ больше всего ребят поступают в ведущие ВУЗы страны. Публикуем двадцатку лучших школ Красноярского края 2023.

Какие школы стали лучшими в Красноярске 2023?

Лучшей в Красноярске эксперты назвали гимназию №1 «Универс». На второй строчке рейтинга идёт лицей №7. Именно из этих образовательных учреждений больше всего ребят поступают в ведущие ВУЗы страны.

Вошли в первую десятку рейтинга гимназия №13 и лицей №1, а также средние школы №143, 144, 149, 150 и 151.

Во второй десятке рейтинга оказались две гимназии – вторая и шестнадцатая, а также средние школы №10, 145 и 152.

Какие школы стали лучшими в Красноярском крае 2023?

Лучшее образовательное учреждение не из краевой столицы – это «Школа космонавтики» из Железногорска. Её эксперты поставили на третье место в рейтинге. Есть в топе и ещё одна школа из атомного города. Это лицей №102. Он занял 20 место.

Также в двадцатку лучших школ региона попал лицей №1 из Ачинска. Его поставили на 13 место. Следом за ним идёт лицей №174 из Зеленогорска. Включили в рейтинг и гимназию №1 из Сосновоборска. Она заняла 18 место.

Какие места школы из Красноярского края заняли в рейтинге по Сибири в 2023?

В рейтинг двадцати лучших школ Сибири вошли сразу 7 образовательных учреждений из нашего региона. Для сравнения, от Новосибирской области в топ попали 5 школ, а от Томской — 4.

Гимназия «Универс» заняла 5 место в сибирском рейтинге. Также в первую десятку эксперты включили красноярский лицей №7 и железногорскую «Школу космонавтики».

Вторую десятку рейтинга открыла красноярская гимназия №13. Также в список вошли средние школы №150, №149 и лицей №1. Они заняли места с пятнадцатого по семнадцатое.