Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск попал в рейтинг городов-миллионников с самым дешевым жильём. Такие данные приводят аналитики сервиса «Домклик». Они поставили наш город на седьмое место в общероссийском рейтинге. Рассказываем, сколько стоит квадрат в новостройке и на вторичке в Красноярске.

Сколько стоит квадратный метр в новостройке в третьем квартале Красноярске 2023?

В среднем, за квадратный метр жилья в красноярской новостройке придётся отдать 113 тысяч рублей. Такие выводы специалисты сделали после анализа ипотечных сделок, совершенных с 1 по 20 августа 2023 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые дешевые новостройки оказались в Челябинске. Разница с Красноярском составила почти 30 тысяч рублей. В уральском городе за квадрат дают 84,5 тысячи. На втором месте рейтинга Волгоград. Там квадратный метр оценили в 88 тысяч рублей.

Сколько стоит квадратный метр на вторичке в третьем квартале Красноярске 2023?

На вторичном рынке жильё естественно дешевле, чем в новостройке, но стоимость квадратного метра всё равно перевалила за 100 тысяч рублей. Средняя цена за квадрат в Красноярске составила 102,5 тысячи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самое дешевое жильё вновь оказались в Челябинске. Квадратный метр на вторичном рынке эксперты оценили в 75 тысяч рублей. На втором месте также находится Волгоград. Там квадрат оценили в 78 тысяч рублей. В остальных городах средняя стоимость перевалила отметку в 80 тысяч.

Где жильё дороже, чем в Красноярске в 2023 году?

Предсказуемо, но самые дорогие квартиры в Москве. Квадратный метр в столичной новостройке стоит в среднем 275,5 тысяч рублей. Это на 160 дороже, чем в Красноярске. Со вторичкой ситуация такая же. В Москве квадратный метр оценили в 259 тысяч. Следом за российской столицей в топе идут Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.