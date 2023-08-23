В Красноярске проинспектировали ремонт дороги подвели итоги сезона благоустройства скверов

Фото: городская администрация

Первой точкой выездной инспекции стала улица 60 лет Октября. Согласно контрактам, масштабный ремонт должен быть завершён к 1 ноября, тем не менее, было принято решение форсировать работы на самых ответственных участках.

Глава города поручил, в первую очередь, привести в порядок тротуары вблизи объектов образования.

«Не за горами День знаний. Важно, чтобы все пешеходные подходы к школам были удобными и безопасными. К 1 сентября все работы по обустройству пешеходной доступности на этих участках, в том числе и на ул. 60 лет Октября, должны быть завершены», - сказал Владислав Логинов.

Фото: городская администрация

На путепроводе по улице Мичурина активно ведётся ремонт деформационных швов, лестничных сходов и обустройство тротуарной части. Представитель подрядной организации доложил главе города, что к 1 сентября мост будет открыт для проезда. В период с 1 по 15 сентября будет организована работа по приведению в порядок пешеходных зон путепровода.

Глава города поручил оборудовать спуски с путепровода специальными пандусами, которые необходимы для движения маломобильных красноярцев.

Обсуждая реконструкцию путепровода, депутаты Горсовета отметили, что мостовой переход может статьновым городским арт-объектом.

«Стены подмостных тоннелей подрядчик лишь загрунтует, а после этого молодые художники сделают роспись сводов. В вечернее время тоннели будут освещаться, всё в комплексе сделает это место комфортным, удобным и интересным», - сказал депутат Горсовета Виталий Бондарев.

Подводя итоги реализации проектов программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», участники выездного совещания побывали на набережной Енисея в Зелёной Роще. За новым общественным пространством уже давно закрепилось название «Зелёный берег». В этом году здесь, на «Зелёном берегу», завершился финальный этап благоустройства. По просьбам жителей обустроена видовая площадка, сделана площадка для выгула собак.

Депутат Горсовета Людмила Попова отметила, что общественное пространство нуждается в размещении точек общепита и сопутствующего сервиса.

«Я очень хорошо знаю это место и очень рада, что оно стало чистым, уютным и интересным. Наша общая задача – сохранить его, сделать центром семейного досуга Советского района», - сказала Людмила Попова.

Фото: городская администрация

Глава города подчеркнул, что в этом году благодаря нацпроекту в городе в порядок приводили 5 скверов, променад на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в районе монумента «Кандальный путь» и две набережные. Работы по контрактам закончены на всех 8 объектах, завершается их приемка. Важно, чтобы каждое пространство было наполнено масштабными и интересными событиями.

«В эти выходные состоится закрытие летнего проекта «ЯРкие БЕРЕГА» сразу на пяти набережных. Яркий и масштабный праздник состоится здесь, и на «Зелёном берегу». Приглашаем всех жителей отлично провести последние выходные этого лета!» - сказал Владислав Логинов.