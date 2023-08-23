Предскажу будущее по школьному аттестату: жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на некачественное гадание

Поступит или нет? Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска обратилась на горячую линию Роспотребнадзора с довольно интересным случаем – она хочет вернуть деньги, которые заплатила гадалке. ВНИМАНИЕ: за ошибочное предсказание. Как рассказали в ведомстве, женщина уповала на то, что ей некачественно погадали на будущее.

Как оказалось, горожанка очень переживала за поступление сына в вуз – мечтали о бюджете в престижном университете. Поэтому женщина решила убедиться в том, что у ребенка все сложится как надо – начала искать провидицу. Нет бы в аттестат заглянуть, посмотреть проходные баллы прошлых лет…

Найдя в интернете гадалку, сибирячка записалась к ней на прием. Во время сеанса гадания на картах все шло хорошо, никаких подвохов или странностей. Ясновидящая «узнала» от карт, что сын точно поступит на бюджет, чуть ли не с самыми высокими баллами, и вообще у него все будет ХО-РО-ШО. Выдав предсказание, провидица выставила счет на довольно крупную сумму. Мама абитуриента, счастливая, оплатила и упорхнула. Теперь то она уверена, что заветное бюджетное место у них в кармане – гадалка ерунды не скажет. Но…

Парнишка не только на бюджет не поступил, но и даже на платное пройти не смог. Этот факт отрезвил женщину, и она решила вернуть деньги за предсказание. Ведь услуга, по её мнению, была оказана не качественно.

Но Роспотребнадзор с возвратом не помог – дескать, нет таких законов, чтобы деньги возвращать с гадалок. Только по взаимной договоренности с ясновидящими. Ну а если серьезно, то в подобных ситуациях предсказателем является неустановленное лицо. И даже письменно составленный договор будет иметь статус не потребительских отношений, а являться взаимоотношениями между физическими лицами.