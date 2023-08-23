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Красноярцы стали чаще встречать летучих мышей. Об этом рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он заявил, что один рукокрылый гость даже залетел в квартиру. Рассказываем, как часто летучие мыши встречаются в Красноярске, чем опасны, что делать при укусе.

Как часто в Красноярске встречаются летучие мыши?

Дмитрий Горяев заявил о двух подобных случаях. Известно, что одна летучая мышь лежала рядом с красноярской многоэтажкой. А вот вторая и вовсе залетела в квартиру. Подобные случаи были и в прошлом году. Тогда о летучих мышах писали жители Солнечного и правого берега.

Чем опасна летучая мышь?

Летучие мыши – это переносчики опасных заболеваний. Именно с рукокрылыми учёные связывают начало многих глобальных эпидемий. Например, пандемию коронавируса. Переносят летучие мыши и бешенство. Будьте осторожны, если рукокрылого вдруг поймает ваша собака или кот.

Как вести себя при контакте с летучей мышью?

Во-первых, не надо паниковать. Во-вторых, летучую мышь нельзя трогать голыми руками. Неизвестно как она на это может отреагировать. Если контакта избежать не удалось, тщательно вымойте руки и продезинфицируйте все поверхности, на которых побывала летучая мышь.

Что делать в Красноярске послу укуса летучей мыши?

Игнорировать это нельзя и самостоятельно лечиться тоже. Лучше сразу обратиться к хирургу. Специалист обработает рану и подскажет, что делать дальше. Но спешим успокоить, летучие мыши редко кусают человека. В этом году в Красноярском крае таких случаев не было.