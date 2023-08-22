«Я вас не уважаю!»: пьяный дебошир подрался с бортпроводниками, ломился в кабину пилотов и заставил самолет совершить экстренную посадку в Красноярске

В Красноярске по вине буйного пассажира посадили самолет Москва - Благовещенск Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я вас не уважал... Не уважаю... - истеричный срывающийся фальцет звучит громче, чем гул мощных двигателей за бортом «Боинга». А рядом стоит крепкий бортпроводник с ремнем безопасности – и через минуту крикливый смутьян связан. Однако ему хватило ненадолго – распутался и продолжил наводить суету.

Меж тем самолет летел на высоте более 10 тысяч метров. Однозначно помогла бы смирительная рубашка, как идеальное средство усмирения. Но раз ее не оказалось в нужный час, пришлось применить крайние меры – командир воздушного судна запросил разрешение на посадку в ближайшем аэропорту и, получив добро, начал снижение.

Настоящая трагикомедия с элементами психологической драмы и триллера разыгралась на борту самолета авиакомпании S7, который минувшей ночью, 22 августа, летел из Москвы в Благовещенск. Время в пути – восемь часов. Нормальные пассажиры вскоре после взлета уютно устраиваются в кресле и засыпают. По принципу: больше спишь – быстрее прилетишь.

Но на этот раз среди нормальных затесался неформат. То есть сначала вошел в салон, как все. А потом, видимо, принял на грудь принесенный с собой алкоголь (наверняка в «дьюти фри» отоварился) и начал куролесить.

Очевидцы рассказывают: сначала приставал к соседям. Потов выбрался в проход и стал задирать других пассажиров, будить их. Когда бортпроводники попытались его успокоить и проводить на место – разошелся. Сыпал нецензурной бранью, стучал кулаком по стенкам самолета, пытался прорваться в кабину пилотов. Его раз связали – распутался. Второй раз – тоже самое. Пилоты по громкой связи предупредили, что за дебош пассажиру грозит штраф – не помогло. У очевидцев сложилось впечатление, что если бы ему сказали: «мы тебя сейчас без парашюта выкинем из самолета» - все равно не помогло бы.

Ситуация вышла из-под контроля. Продолжать полет стало попросту небезопасно. Поэтому и решено было выполнить экстренную посадку в Красноярске – это был ближайший аэропорт, способный принимать воздушные суда такого типа.

Самое интересное – как только гражданин осознал, что сейчас произойдет, он вдруг успокоился. Словно чуйка сработала, что ему сейчас придется объясняться с полицией. Быстро протрезвел. Когда сотрудники транспортной полиции зашли на борт – он сидел тихо-тихо. Потом его вывели вон.

Самолет приземлился в столице Сибири в 3:34 ночи, пробыл около часа, потом продолжил полет и был в Благовещенске в 10:16 по местному времени. А возмутитель спокойствия общается с красноярскими правоохранителями. Помимо штрафа ему грозит и иск от авиакомпании.