Куда сходить в Красноярске в последнюю неделю августа 2023: фестивали, кинопоказы, турнир по гольфу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце августа 2023 Красноярск ждёт яркая культурная и спортивная программа. Фестиваль «Абалаковские дни», кинопоказ лучших российских фильмов этого года и турнир по гольфу «Кубок Юдинской долины». Публикуем афишу мероприятий на конец лета.

Фестиваль «Абалаковские дни» 0+

В 2023 году он посвящен 90-летию первовосхождения Евгением Абалаковым на пик Сталина, высочайшую вершину Советского Союза

Имена братьев Абалаковых хорошо известны среди покорителей гор. Виталий – знаменитый альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, тренер и изобретатель. Евгений – альпинист № 1, заслуженный мастер спорта СССР, исследователь, географ, почетный член Русского географического общества, художник, скульптор, член Союза художников СССР, участник Великой Отечественной войны. Оба брата стояли у истоков столбистского движения в Красноярске.

Даты фестиваля, с 22 августа по 12 сентября, определены историческими рамками – в эти дни Евгений ведет штурмовой дневник. Ключевые события фестиваля будут связаны с важными этапами пути на вершину Памира.

Главная выставка фестиваля – «Восхождение», здесь пройдут экскурсии, лекции, встречи.

Также будут тематические выставки по всему городу: в национальном парке «Красноярские Столбы» – выставка «На заснеженных вершинах», в музее GEOS – геологическая экспозиция «Драгоценные дуги Памира» по мотивам таджикско-памирской экспедиции 1933 года, а в Арт-галерее 13-А – открытое хранение масштабной коллекции Евгения Абалакова.

Программа фестиваля

23 августа, 17.00

Презентация выставки «Восхождение» в Музее Бориса Ряузова (Ленина, 127)

24 августа, 19.00

Концерт-гитарник Сергея Баякина в Музее Бориса Ряузова (Ленина, 127), билеты 300 рублей.

25 августа, 19.00

Концерт-байопик «Портрет Героя» в сквере «Солнечная поляна» (микрорайон Солнечный) Красноярского духового оркестра, сопровождаемый уникальными фото- и видеоматериалами из коллекции Абалаковых.

27 августа, 12.00 – 17.00

«Абалаковский день» на «ЯРких берегах» («Зеленый берег», Советский район)

30 августа, 18.00

Встреча клуба альпинистов в Музее Бориса Ряузова (Ленина, 127)

1 сентября, 18.00

Экскурсия в музей кино с показом экспедиционных кинопленок 1930-х годов («Енисей кино», Пролетарская, 153)

Необходима запись.

3 сентября, 16.00 – 20.00

Спецпрограмма «Восхождение» в Музее Бориса Ряузова (Ленина, 127)

Также в этот день красноярцев ждет мэппинг-шоу по мотивам дневниковых записей Абалакова о восхождении. Место уточняется.

5 сентября, 11.00 – 19.00

Экскурсии для слабовидящих и «слепые» экскурсии по выставке «Восхождение» в Музее Бориса Ряузова (Ленина, 127). Запись по телефону 211-26-20.

12 сентября, 19.00

Концерт-закрытие фестиваля в Музее Бориса Ряузова (Ленина, 127).

Внимание! В программе возможны изменения.

Куда еще пойти

«Арт-берег»

На площадке для красноярцев всех возрастов при условии хорошей и солнечной погоды работают различные локации.

Расписание на ближайшие дни

23 августа

18.00 — Сольный концерт Дмитрия Дуброва (музыкальные подмостки)

19.00 — Студия Ирландского танца «Талисман» (музыкальные подмостки)

20.00 — «Школа вокала №1» (музыкальные подмостки)

24 августа

16.00 — Игры и викторина от МАУ «ЦБС имени Горького» (книжный причал)

19.00 — Шоу барабанщиков «Zanozzza» (музыкальные подмостки)

21.00 — Открытый микрофон (музыкальные подмостки)

25 августа

17.00 — K-POP сходка (музыкальные подмостки)

19.00 — Вокальная студия «Твой тон» (музыкальные подмостки)

19.30 — Сальса и бачата от «Noches Dias» (главная сцена возле капитанского клуба)

20.30 — Квартирник от Всеволода Сизаско (музыкальные подмостки)

26 августа

18.00 — Игротека от «Мосигра» (аллея от коммунального моста в сторону главной сцены)

18.00 — Кавер-концерт от Алексея Перепрыгина (музыкальные подмостки)

19.00 — «Школа вокала №1» (музыкальные подмостки)

27 августа

18.00 — Игротека от «Мосигра» (аллея от коммунального моста в сторону главной сцены)

18.00 — Концерт от «United Street of Krasnoyarsk» (музыкальные подмостки)

20.00 — Концерт авторской музыки «ЛАБ 440» (музыкальные подмостки).

Вход на все события «Арт-берега» свободный.

День рождения кинотеатра «Мечта» 0+

Уже больше десяти лет в Красноярске работает единственный в Сибири детский кинотеатр «Мечта».

День рождения начнется в 12.00 на главной сцене. Именно здесь гости отправятся в «Путешествие за мечтой» и в формате интерактивных игр пройдут различные локации и квесты.

Праздничную программу продолжат шоу мыльных пузырей и дискотека с красками холи. Кульминацией праздника станет торжественный запуск шара желаний. Все самые сокровенные пожелания для себя, близких и всех вокруг вы сможете отправить с площадки «Мечты», и тогда они обязательно сбудутся.

Завершится путешествие за мечтой, конечно, в кинозале, где в 15.10 состоится бесплатный показ главного семейного кинохита этого года – фильма «Чебурашка». Входные билеты уже ждут вас в кассе кинотеатра – успейте их получить, так как количество билетов ограничено.

Еще один сюрприз в этот день – бонусное путешествие-экскурсия по правому берегу. 27 августа в 11.15 от остановки «Торговый центр» (ТЦ «Красноярье») отходит автобус до «Мечты». Внутри вас ждут путеводитель по истории кинотеатра, игры и интерактивы, музыка и хорошее настроение. Автобус прибудет к «Мечте» как раз к началу праздничной программы.

Мечта

Ул. Мичурина, 30

27 августа, с 12.00

Вход свободный.

Кино

Фестиваль уличного кино 16+

Фестиваль уличного кино - это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. «Уличным» это кино называют из-за места показа: он проводится ежегодно на улицах, стадионах и центральных площадях страны. Присоединиться к кинодвижению можно будет и в парке Юдинки.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

25 и 26 августа, 19.00

Вход на территорию 30 рублей.

Автокинотеатр 18+

Фильмы показывают на большом экране на парковке кинотеатра «Мечта».

Финальный показ сезона состоится 1 сентября – это будет триллер «Клаустрофобы» (2019, реж. Адам Робител) – классическая история о квесте, который оказался намного опаснее, чем полагали его участники.

Площадка рассчитана на 30 мест. Заезд на парковку начинается за 30 минут до сеанса. Дополнительная информация по телефону 223-20-15.

Парковка кинотеатра «Мечта»

ул. Мичурина, 30

Начало сеанса 23.00

Билеты 500 рублей.

Кино в Доме дружбы народов

Здесь с понедельника по четверг показывают классику Мосфильма, в пятницу — мультфильмы для всей семьи, а во вторник — час документального кино о Красноярском крае и от красноярских режиссеров.

Расписание на ближайшие дни

24 августа в 17.00 — «Афоня», 0+

25 августа в 15.00 — Мультсериал «Гора самоцветов», 0+

28 августа в 17.00 — «Где находится Нофелет?», 12+

29 августа в 11.00 — Документальный фильм «Сельский киномеханик», 12+

29 августа в 17.00 — «Мы из джаза», 12+

30 августа в 17.00 — «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», 12+

31 августа в 17.00 — «Ко мне, Мухтар!», 12+

Дом дружбы народов Красноярского края

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 100 В

Вход свободный.

«Ночь кино»

Это будет нон-стоп показ самых успешных отечественных лент года.

Первым сеансом пройдет семейная картина «Чебурашка» (6+), история самого популярного «неизвестного науке зверя» в наших современных реалиях. На курортный городок на юге России налетает ураган. С собой он приносит апельсины из далёкой экзотического страны и не менее экзотического Чебурашку. Ему предстоит найти друзей и семью и доказать угрюмым взрослым, что не важно какой ты снаружи, главное, что внутри.

Сразу после вы сможете увидеть ленту «Вызов» (12+) — первый в истории кинематографа и космонавтики художественный фильм, снятый на Международной космической станции. На МКС космонавт получает серьезную травму, требующую хирургического вмешательства. Провести сложнейшую операцию выпадает хирургу Жене. За месяц она должна подготовиться к космическому полету, преодолеть неуверенность и страхи, а главное, спасти не только жизнь космонавта, но и свою.

Акция завершится фильмом «Праведник» (12+). Он отправит в путешествие в пространстве и времени. Вы окажетесь в современном Израиле и Белоруссии 1942 года. В оккупированной стране партизанский командир Николай Киселев получает приказ вывести за линию фронта свыше двухсот евреев, которых спасли партизаны. Среди них оказывается еврейский юноша Моше. Только он помнит, чем закончился поход Киселева. И ему придется рассказать об этом миру.

Дом кино

Пр. Мира, 88

26-27 августа, с 20.00 до 3.45

Вход свободный.

Спорт

Турнир по гольфу «Кубок Юдинской долины» 0+

В состязаниях примут участие более 100 гольфистов из России, Китая и Вьетнама. Также на соревнованиях выступят ведущие красноярские спортсмены.

Организаторы подготовили развлекательную программу, конкурсы и джазовый концерт. 27 августа – финальный день соревнований, с награждением победителей и призеров и торжественной церемонией закрытия.

Программа:

25 августа c 09.30 до 20.00

26 августа с 08.30 до 18.30

27 августа с 09.30 до 18.00.

Гольф-клуб «Юдинская долина»

остановка «Плодово-ягодная станция»

25-27 августа

Вход для зрителей свободный.