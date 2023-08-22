На севере Красноярского края волонтеры завершили генеральную уборку Арктики. Фото: Элина Бакунова, РГО

На севере Красноярского края, в селе Хатанга, завершился большой субботник. Точнее – это был первый этап комплексной экспедиции Русского географического общества «Арктика. Генеральная уборка». В нем принимали участие более 70 добровольцев из разных городов России, а также ученые, для которых любая экспедиция на север – просто подарок судьбы.

Волонтеры в Музее мамонта. Фото: Павел Ившин, РГО

В рамках проекта было собрано более 200 тонн мусора. Лучше всего об этом рассказал руководитель экспедиции, председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко:

- За две недели добровольцы очистили более 3 км береговой линии, собрали более 200 тонн техногенного мусора, который накопился здесь за десятки лет. Его вывезли за пределы Хатанги на определенное местной администрацией временное хранилище для дальнейшей переработки. В рамках экспедиции также был реализован новый мощный проект РГО – дан старт волонтерскому движению «Добровольцы Арктики», из числа участников которого в дальнейшем будут оперативно формироваться экологические отряды для организации работ на всей территории Арктической зоны России. Важно, что состоялось все это именно в Хатанге, которая всегда являлась форпостом великих географических открытий.

Очистка Хатанги от техногенного мусора. Фото: Павел Ившин, РГО

Почти 400 лет Хатанга несет большую активность в организации высокоширотных экспедиций, до сих пор в поселении сохранилась этнографическая самобытность. В 2026 году мы будем отмечать этот юбилей, и я уверен, что Хатанга, как поселение с уникальной 400-летней историей, природой и культурным наследием, достойна новых высот — именно она станет туристическими воротами на Северный полюс. Проект создаст условия для формирования здесь многофункционального арктического научно-исследовательского, образовательного и туристическо-познавательного кластера.

Участники экспедиции побывали на экскурсиях по Хатанге и окрестностям, посетили Музей природы и этнографии Таймырского заповедника, Музей мамонта. Приняли участие в празднике, посвященном коренным малочисленным народам. Узнали историю освоения русской Арктики. А еще покрасили памятник полярному вертолету Ми-8 возле аэропорта.

Мусор здесь накапливался десятки лет. Фото: Павел Ившин, РГО

Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин и глава Хатанги Андрей Доронин поблагодарили добровольцев РГО. Остается добавить, что в 2024 году «Арктика. Генеральная уборка». Она станет еще более масштабной, а работы хватит всем.