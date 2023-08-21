На здоровье: от болезней поможет профилактика

Ирина Сергеева

Что такое «Лаборатория здоровья», и в каких парках Красноярска она работает? Как красноярцы могут ею воспользоваться, и какие обследования можно пройти? Где узнать расписание приема специалистов? Какие врачи работают с пациентами, и выдают ли они документы с результатами проверки здоровья? Подробнее об акции рассказала главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Сергеева.

- Ирина Владимировна, что такое «Лаборатория здоровья», где она работает?

- «Лаборатория здоровья» — это комплекс профилактических мероприятий, которые направлены на выявление факторов риска по развитию хронических неинфекционных заболеваний. То есть тех заболеваний, которые наиболее часто влияют на демографические показатели жителей Российской Федерации, а именно - заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет. Поэтому необходимо выявлять факторы риска и предупреждать развитие болезней. Если же заболевание уже есть, то нужно узнать, как оно протекает, проверить резервы организма. Для этого мы проводим комплексное обследование, мини-диспансеризацию. Всем желающим, начиная с 18 лет, проводятся следующие исследования: измерение роста, веса, окружности талии, артериального давления, насыщение крови кислородом. А также - внутриглазное давление, электрокардиограмма (без раздевания), измерение дыхания с помощью спирометрии, биоимпедансометрия (измерение на содержание в организме воды, жировой ткани, костной ткани, мышечной ткани), скрининговые исследования на глюкозу, холестерин. Кроме того, работает медицинский психолог, к которому можно обратиться по любым интересующимся вопросам. Идея выездных лабораторий возникла в рамках регионального проекта Красноярского края «Укрепление общественного здоровья», а также национального проекта «Здравоохранение». По предложению главы региона Михаила Котюкова, при поддержке министерства здравоохранения края была проанализирована ситуация. И мы вышли с предложением проводить летом акции выходного дня – по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00 в парках города.

- Насколько эта акция востребована?

- В первые дни работы акции в Октябрьском районе в сквере Серебряный к нам за два обратилось 125 человек. Акции проводятся в выходные дни в парках и скверах города. Как правило, приходят люди в возрасте 60+, как мужчины, так и женщины.

В «Лаборатории здоровья» проведут скрининговые исследования на глюкозу и холестерин Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сколько раз в год рекомендуется проходить обследования состояния здоровья?

- Желательно проходить медицинские обследования раз в год, чтобы знать о состоянии здоровья и резервах своего организма. Например, мы проводим в передвижной лаборатории обследования, компьютерная программа их обрабатывает и дает рекомендации. Также два врача терапевта беседуют с пациентом и делают выводы о состоянии его здоровья. Все результаты обследований заносятся в карту здоровья, с которой можно прийти в поликлинику и уже пройти дальнейший профилактический осмотр – или в рамках диспансеризации, или у участкового терапевта.

- Если говорить о результатах обследования, то что чаще всего выявляется у людей, какие отклонения от нормы по здоровью?

- Выявляем повышение сахара, поэтому даем рекомендацию обратиться дальше в поликлинику для установки (или исключения) диагноза сахарный диабет. А вот к психологу обращаются по самым разнообразным вопросам: взаимоотношения в семье, общение с детьми и внуками, особенно с подростками.

- Ирина Владимировна, все же возникает вопрос – зачем нужны такие выездные акции, если все можно пройти в поликлинике?

- Наша главная задача – привить людям идею профилактических осмотров. Да, можно пойти в поликлинику. Но чаще всего мы обращаемся туда тогда, когда уже заболеваем. Люди заняты, работают, не всегда есть время прийти в поликлинику. А здесь – выходной, семья гуляет в парке и заодно проходит проверку здоровья.

А еще проверят давление Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как долго проходит обследование? И большие ли очереди из желающих?

- Конечно же, нужно запастись терпением. Само обследование идет в течение 20-30 минут. Но людей приходит много, поэтому нужно запастись временем, понадобится 2-2,5 часа.

ВАЖНО

График работы мобильного Центра «Лаборатория Здоровья»

- 26 августа, сб. – сквер «Юнга» (ул. Шевченко, 56),

- 27 августа, вс. – парк 1 Мая (Центральный проезд, 9),

- 2 сентября, сб. – площадь перед Красноярским городским Дворцом культуры (пр. Свободный, 48),

- 3 сентября, вс. – о.Татышев.

Мобильный Центр здоровья «Лаборатории Здоровья» работает с 10.00 до 18.00 по субботам и воскресеньям. Для обследования нужно взять с собой паспорт или медицинский полис.

Каждую первую пятницу месяца в 9.03 на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в совместном проекте с Министерством здравоохранения Красноярского края «На здоровье!» обсуждаем с врачами-специалистами самые важные вопросы о нашем здоровье.