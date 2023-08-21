Красноярский край занял 12 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам

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Красноярский край занял 12 место из 85 в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Статистику подготовило РИА Новости.

Агентство подготовило рейтинг регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. Согласно исследованию, средняя заработная плата в России на период с июня 2022 по май 2023 составила 59 тысяч рублей. Это на 13,2% больше, чем за предыдущий годовой период.

В рейтинге учитывался процент работников, получающих зарплату выше средней по РФ и выше двух средних. Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.

Так, число сотрудников, зарплаты которых выше среднего, зафиксировано в шести регионах: ЯНАО, НАО, ХМАО, Магаданская область, Чукотка и Сахалинская область. В топ-10 также попали Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург.

Красноярский край занял 12 место, уступив соседней Иркутской области. В нашем регионе 40,1% работников получают зарплату выше средней по стране, а 14,5% - выше двух стредних. Хакасия в рейтинге заняла 25 место, а Тува расположилась на 34 строчке.