Шимпанзе – простынку, сурикату – колечки: обитатели красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» рассказали о подарках

Красноярский зоопарк «Роев ручей» отметил 23-й день рождения. Фото: "Роев ручей"

Красноярский зоопарк «Роев ручей» отметил 23-й день рождения

Один из крупнейших зоопарков России – красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» отметил 23-й день рождения. Официально дата создания – 15 августа, но отметили его с размахом накануне, в субботний день 19 августа. Оно и понятно – чтобы как можно больше гостей пришло. А где гости – там и подарки. И лучшие подарки – те, которые с пользой.

Но что именно нужно зоопарку – такой вопрос посетители часто задают администрации «Роева ручья». Причем круглый год.

- Среди наших друзей и гостей немало щедрых людей, которые знают, что вручать подарки – удовольствие не меньшее, чем получать их. И все же хочется, чтобы подарок пришелся пушистым и пернатым именинникам по душе, - рассказали в дирекции зоопарка.

Саймири. Фото: "Роев ручей"

Чем можно порадовать любимых питомцев? На этот вопрос отвечают сами животные.

Саймири Кирюша: «Мы все обожаем мягкие игрушки! С ними так уютно спать в обнимку». Оно и понятно – крохи любят нежность.

Сервал Флеш: «Чистые пустые картонные коробки – отличная идея! Все котики, независимо от размера, любят играть в них в прятки, мурр…» Кошка – она и есть кошка.

Кошка - она и есть кошка. Фото: "Роев ручей"

Сурикат Ёе: «Моя веселая семья любит игрушки из цельной пластмассы. Колечки от пирамидок, мячи от сухого бассейна, пластиковые фрукты… Все, что можно закапывать или футболить по вольеру. Только, пожалуйста, не приносите игрушки с мелкими деталями! Мы можем спутать их с едой».

Шимпанзе Тихон и Анфиса: «В природе наши сородичи каждую ночь устраивают себе спальные гнезда из мягких листьев. Мы будем рады получить б/у простыни, пододеяльники и наволочки. В них так уютно завернуться перед сном». Ну и крупным игрушкам, где нужно запустить мыслительную деятельность, шимпанзе будут рады – как-никак, они же родственники человека разумного.

Одним словом, дорогие красноярцы и гости города, в зоопарке от вас с благодарностью примут: б/у простыни и наволочки, мягкие игрушки, чистые пустые картонные коробки, игрушки из цельной пластмассы.