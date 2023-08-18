На празднование 200-летия Минусинска запрещены алкоголь, оружие и пиротехника Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие выходные 19 и 20 августа в Минусинске состоится большой праздник – 200-летний юбилей южного города. Со всеми вытекающими из этого: будут масштабные народные гуляния, ярмарки, концерты с приглашенными артистами и местными талантами. Прибудут почетные приглашенные гости. И в целом ожидается больший наплыв посетителей мероприятий, среди которых будут и местные жители, и приедут из других городов и районов.

В связи с этим в Минусинске будет усилена охрана общественного порядка, городской отряд полиции увеличен, на помощь прибыли коллеги из других районов. Будут пресекать любые нарушения. Поэтому составлен список предметов, которые будет запрещено проносить в места массовых гуляний. Это: алкоголь, легковоспламеняющиеся вещества и пиротехника, колющие и режущие предметы. Однозначно – оружие.

И еще: ограничение на полеты квадрокоптеров. То есть снимать праздник с высоты птичьего полета всем желающим запрещено. Если и появится над головой жужжащий аппарат, его принудительно посадят, оператора оштрафуют, устройство изымут. Штраф составит от 20 до 300 тысяч рублей, напоминает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

И нельзя будет летать легкомоторным самолетам.

И еще, это важно для родителей, которые придут на праздник с детьми. Держите своих младших за руку, не отпуская в толпе. Наденьте на них яркую одежду или отметьте их каким-нибудь запоминающимся аксессуаром, чтобы полиции легче было искать в случае потери. Договоритесь заранее о месте встрече на случай потери.

И напоследок суммы штрафов за нарушения:

- от 20 до 50 тысяч рублей – для граждан

- от 100 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц

- от 250 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.