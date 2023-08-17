«Просили помощи из окон»: красноярские полицейские помогли спасти детей из горящего дома

Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские и неравнодушные граждане спасли детей из горящего дома в Ленинском районе. Историей поделились в региональном МВД.

Днем 16 августа наряд патрульно-постовой службы в составе заместителя командира взвода отдельной роты Виталия Лунева, водителя Евгения Бурченко и участкового Отабека Ганиева ехали на очередной вызов. Однако на улице Московской им перегородил дорогу встревоженный мужчина.

Он пояснил, что в соседнем доме горит балкон, а в квартире находятся дети. Одни. Мальчик и девочка 8 и 9 лет вовсю подавали сигналы с просьбой о помощи из своих окон. Полицейские и житель краевой столицы незамедлительно выехали на место происшествия.

Стражи порядка выбежали из служебной машины и отправились в подъезд. В это время очевидцы уже открывали дверь квартиры сброшенными детьми ключами. После этого малыши, находившиеся внутри, вышли. Ребят вывели во двор дома.

Затем полицейские прошлись по этажам, предупредили всех жильцов о пожаре и помогли им эвакуироваться.

Сейчас причина возгорания устанавливается.

Детей передали приехавшим на место родителям. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.