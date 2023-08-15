Ростсельмаш: мощно и эффективно

Трактор Ростсельмаш 2400

В центре внимания

10 августа в Емельяновском районе Красноярского края на полях птицефабрики «Заря» прошла ежегодная краевая сельхозвыставка «День поля – 2023». Гостям и участникам мероприятия, а их было около тысячи, представили современные сельхозмашины, средства защиты растений, почвообрабатывающую технику. Не обошлось мероприятие и без участия ведущего отечественного производителя Ростсельмаш и его новинок. Тем более что из года в год аграрии с интересом знакомятся с последними разработками известного бренда. И в этот раз площадка компании стала одним из центров внимания.

Аграрии рассматривают мощный зерноуборочный комбайн RSM 161

На выставке Ростсельмаш представил несколько образцов агромашин и оборудования: мощные зерноуборочные комбайны RSM 161 и Т500, обновленный трактор Ростсельмаш 2400, борону офсетную DV-1000/600.

Посетителей выставки заинтересовала новая машина – комбайн Т500

Не каждый день удается посидеть в кабине новенького комбайна или трактора, поэтому такой возможностью пользовались все участники выставки от мала до велика.

Опытные аграрии обсуждали технические характеристики агромашин, заглядывая под капоты, а дети осваивали кабины, пробовали «порулить» и фотографировались с впечатляющей своими габаритами и инновационностью техникой.

Возможностью посидеть в кабине новенького комбайна или трактора пользовались все участники выставки от мала до велика

- На выставке мы представили два зерноуборочных комбайна. Одна агромашина – комбайн RSM 161 – уже зарекомендовала себя в регионе. Вторая машина новая – комбайн Т500. В прошлом году на территории Красноярского края таких комбайнов отработало шесть единиц, они показали себя очень хорошо во время уборочной кампании, особенно на уборке влажных хлебов. Технические характеристики машины позволяют это сделать, - отметил Алексей Парасненко, начальник отдела продаж дилерского центра Ростсельмаш. – По отзывам механизаторов, машина крепкая, надежная. Также мы представили обновленную модель трактора Ростсельмаш 2400. Тракторы серии Ростсельмаш 2000 уже зарекомендовали себя по надежности, по наработке и по качеству проделанных работ, а обновленная модель еще и может похвастаться двигателем повышенной мощности 430 л.с. и гидравликой повышенной производительности в 260 л/мин.

Дети охотно фотографировались с впечатляющей своими габаритами и инновационностью техникой

Увидеть своими глазами

Можно долго технику рассматривать и даже «примерять» в работе, сидя в кабине и рассматривая узлы под капотом, но лучше всего увидеть ее в деле, в поле. Компания Ростсельмаш организовала для посетителей демонстрационный показ обновленного трактора Ростсельмаш 2400 с системой РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль. Цифровая система автоуправления – новинка этого года - обеспечивает устойчивую работу с высокоточными поправками на расстояниях до 5 км от базовой станции RTK, сохраняя точность до 2,5 см.

Демонстрационный показ обновленного трактора Ростсельмаш 2400

- Система позволяет исключить человеческий фактор, четко направить машину. Все это приводит к экономии топлива, экономии времени, более быстрому выполнению полевых задач и повышению производительности, - комментирует Алексей Парасненко.

Директор сельхозпредприятия СП «Премьер» Игорь Фомин специально приехал на площадку выставки, чтобы ознакомиться с новинками известного бренда.

- У нас в хозяйстве 4,5 тысячи гектаров посевных площадей. Есть три зерноуборочных комбайна ACROS 595, которые работают уже четвертый сезон, - рассказывает Игорь Фомин. - Довольны и техническим сопровождением представителей Ростсельмаш в городе Красноярске, и самой работой этих комбайнов. Нас полностью устраивает по качеству! Будем продолжать сотрудничество. Современная агротехника позволяет работать в комфортных условиях, эргономичные кабины, есть кондиционеры. Удобно работать, люди меньше устают, и производительность труда гораздо выше. Еще немаловажно, что компания оснащает технику электронными системами управления. Цифровизация вошла в нашу жизнь настолько глубоко, и в том числе в сельское хозяйство, что без нее невозможно представить ни настоящее, ни тем более будущее. Если не начать использовать цифровые возможности сейчас, то через три-четыре года станешь отстающим. Электронные системы от Ростсельмаш позволяют нам экономить, конкурировать на мировых рынках.

Лучше всего увидеть агротехнику в деле, в поле

Фото Дианы ИВАНОВОЙ

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