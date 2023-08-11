Не снял наушники: в Красноярске курьер на велосипеде погиб под колесами поезда

Фото: КрасЖД

В Красноярске молодой человек погиб под колесами поезда. ЧП произошло в районе станции «Енисей», где он собирался пересечь железнодорожные пути. Парень ехал верхом на велосипеде, и решил проскочить через рельсы, не слезая с транспортного средства.

Как пояснили в КрасЖД, молодой человек ехал в наушниках и перед своим маневром даже не оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии поезда на путях. В этот момент по дороге двигался скорый поезд Тында – Москва, которому велосипедист вырулил буквально под колеса.

Машинист вовремя среагировал и применил экстренное торможение, однако из-за маленького расстояния поезд остановиться, разумеется, не успел. От сильного удара велосипедиста отбросило на несколько метров. Он скончался на месте.

Злополучные наушники, из-за которых погиб велосипедист

Погибший велосипедист был с курьерской сумкой сети магазинов «Лента» – вероятно, он работал курьером торговой сети. Молодой человек слушал музыку в плотных больших наушниках, которые полностью закрывали уши и не оставляли ему шансов заметить приближение поезда.

– Призываем всех неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге! Будьте внимательны, снимайте наушники при переходе путей, помните, что на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности нельзя пересекать пути - это смертельно опасно, – добавили в КрасЖД.