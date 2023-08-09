В Красноярске снова подорожал бензин

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские водители были неприятно удивлены очередным подорожанием бензина. Как рассказывают читатели «КП-Красноярск», цены на разных заправках выросли почти на все виды топлива.

Рост варьируется от 45 копеек до 2,5 рублей – все зависит от фирмы АЗС.

Подорожание заметили как на АИ-95, так и на АИ-92. О дизельном топливе пока информации нет.

Отметим, что за это лето цены на бензин вырастали уже неоднократно. Связано это с подорожанием перевозки топлива и других составляющих работы АЗС.