Двести лет истории могут пропасть бесследно: под Красноярском на продажу выставили руины легендарного стеклозавода

В Красноярском крае выставлен на продажу заброшенный стеклозавод Фото: ИВАНОВА Диана

В поселке Памяти 13 борцов в Емельяновском районе выставили на продажу стекольный завод. Точнее раньше это был завод, а ныне – руины, остатки кирпичных стен и много-много осколков стекла, копившегося здесь десятки лет. Второе название поселка так и звучит – Стеклозавод.

Объявление о продаже заброшенного здания завода появилось на интернет-сервисе. В нем указано, что собственник земельного участка площадью 5 тысяч квадратных метров просит за него 5 миллионов рублей. Но возможен и торг, то есть цену потенциально можно снизить. Почему собственник решил от него избавиться по такой бросовой цене? И как распорядится новый владелец?

К сожалению, несмотря на историю завода, построенного еще во времена Российской империи, с очевидной сохранившейся яркой архитектурой, памятником культурного наследия его так и не признали, хотя заявки были от активистов.

Архитектура начала 20 века Фото: ИВАНОВА Диана

А история ведь на самом деле богатая. И насчитывает два века. В 1823 году титулярная советница Анна Коновалова подала прошение на имя генерал-губернатора Восточной Сибири – выделить землю под постройку нового стеклоделательного завода в 48 верстах от Красноярска, на левом берегу реки Качи. Просила не для себя, а по просьбе своего сына Ивана Коновалова, участника Отечественной войны 1812 года. Он нашел на берегах Качи залежи кварцевого песка – основного сырья для производства стекла.

Кучи разбитого стекла Фото: ИВАНОВА Диана

В 1825 году завод уже упоминается в документах. При нем для рабочих появился и начал расти поселок, с жилыми домами и парком. По преданию в 1833 году Ивану Коновалову явилось во сне знамение Святой Богородицы. Рабочие отслужили большой молебен по такому поводу и построили церковь. С тех пор и завод стали называть Знаменским, и поселок. Потом тут открылось фаянсовое производство, продукция расходилась на всю Енисейскую губернию и Сибирь. При этом завод процветал, для рабочих возводили жилье, была школа, лечебница.

Когда-то здесь во всех смыслах кипела жизнь Фото: ИВАНОВА Диана

Реконструкция завода началась в начале 20 века. Появились кирпичные цеха, которые впоследствии работали и при советской власти. Кстати, в начале Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы мощности Ленинградского стеклозавода. А в 90-х годах, когда завод закрылся, цеха начали разрушаться. Где – сами от дождя и ветра. А где местные жители помогли, растаскивая кирпичи на личные нужды.

Местами кирпичи разобраны жителями Фото: ИВАНОВА Диана