На Таймыр для генеральной уборки Хатанги собрались добровольцы со всей страны. Фото: Павел Ившин

В самом центре Таймырского полуострова – в сельском поселении Хатанга – стартовала Всероссийская экологическая экспедиция Русского географического общества «Арктика. Генеральная уборка. Красноярский край». Она проводится совместно с Министерством обороны РФ. Участники экспедиции – волонтеры, их около 70 человек, а приехали сюда они с разных регионов России. И, конечно же, ученые – они пользуются любой возможностью поработать на севере, он для них всегда интересен, как источник бесконечных научных открытий.

Задача номер один для волонтеров – навести порядок в Хатанге и ее окрестностях, убрать мусор, промышленный хлам. Одни словом все, что было здесь брошено и копилось многие десятилетия. Организаторы рассказали, что во время экспедиции волонтеры проведут уборку села, прилегающей территории и береговой линии реки. Будут мониторить и собирать экологические и другие данные, разрабатывать рекомендации по развитию туристических маршрутов.

Очистка от техногенного загрязнения берега реки. Фото: Павел Ившин

Продлится экспедиция до середины августа. А в следующем году мероприятие повторится, работы хватит всем.

Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко, который также находится на Крайнем Севере и возглавляет эту экспедицию, отметил:

- Провести такую экспедицию для нас большая честь. Хатанга всегда являлась форпостом великих географических открытий. Почти 400 лет Хатанга несет большую активность в организации высокоширотных экспедиций, до сих пор в поселении сохранилась этнографическая самобытность.

Кстати, юбилей Хатанга будет отмечать в 2026 году. Получается, она на два года старше Красноярска. Сейчас в ней живут более 2,6 тысяч человек, большая часть – представители коренных малочисленных народов. Но ей прочат стать одним им мест притяжения туристов. В частности Хатанга станет туристическими воротами на Северный полюс, для этого уже обновили местный аэропорт и отремонтировали гостиницу. А эко-добровольцы помогут навести порядок.

Кстати, этим дело не ограничится. РГО планирует из этого проекта сделать целое движение «Доброволец Арктики» - и тогда экологические отряды будут работать на всей территории Арктической зоны России.