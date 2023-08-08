Красноярцы жалуются на громкие магазины-однодневки с некачественным товаром Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы не раз жаловались в Роспотребнадзор на странные магазины. Некие люди снимают помещение, устраивают шумную рекламную кампанию – гонят через громкоговоритель информацию типа «только у нас и только сейчас берите за копейки». Причем не стесняются в уровне децибелов – реклама «орет» так, что мешает жителям квартир. С утра до вечера. Не так давно даже гость из другого города пожаловался, что ему мешают отдыхать в гостинице в центре Красноярска.

В Роспотребнадзоре рассказали, что они выехали по одному такому заявлению, но громких торговцев уже след простыл. Выяснить, кто эти дни занимал торговую площадь практически невозможно. Однако проблема не только в громком шуме, но и в качестве товара.

- Поддавшись на красиво украшенные шарами помещения и баснословные скидки, покупатель второпях приобретает товар, но придя домой испытывает разочарование – у шубы мех искусственный, у куртки кожа не натуральная. Чаще всего в таких «магазинах» расчет происходит через перевод денег на карту физического лица или наличными без выдачи чека, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Продавцы сбегают, чтобы обманутые покупатели не могли предъявить им претензии. Однако это смахивает не только на мошенничество, но и на уголовное дело.