Все оттенки розового: в Красноярске несколько десятков кукол Барби на сап-бордах прогулялись по Енисею

Фото: ИВАНОВА Диана
От обилия розовых оттенков разбежались глаза: не может быть!? Что происходит?!
Фото: ИВАНОВА Диана
В акваторию Енисея выплыли на сап-бордах три десятка кукол Барби. Одна другой экстраординарнее, одна другой ярче. Держатся на волне, словно по суше идут. Улыбки и смех – индикатор прекрасного настроения. Отличная погода, солнце отражается в воде и неспешно клонится к закату. Те, кто пришел парами в образе Барби и Кена – угостились розовым безе. И было еще много разных приятных сюрпризов.
Фото: ИВАНОВА Диана
Так в Красноярске прошел Розовый флешмоб. Костюмированные катания на сап-бордах в районе маяка и лодочной станции возле острова Отдыха случаются регулярно. Но в честь любимой куклы – впервые. Оценка за организацию и участие – отличней не бывает.
Фото: ИВАНОВА Диана
Барбимания шагает по планете, для нее не существует границ. Стоило выйти на большие экраны фильму о похождениях Барби, как красноярские девчонки (возраст не имеет значение – главное состояние души) тут же поймали сигнал и настроились на нужную волну.
Фото: ИВАНОВА Диана
Фото: ИВАНОВА Диана
Фото: ИВАНОВА Диана
Фото: ИВАНОВА Диана
Фото: ИВАНОВА Диана
Фото: ИВАНОВА Диана