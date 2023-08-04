Все оттенки розового: в Красноярске несколько десятков кукол Барби на сап-бордах прогулялись по Енисею

Фото: ИВАНОВА Диана

От обилия розовых оттенков разбежались глаза: не может быть!? Что происходит?!

Фото: ИВАНОВА Диана

В акваторию Енисея выплыли на сап-бордах три десятка кукол Барби. Одна другой экстраординарнее, одна другой ярче. Держатся на волне, словно по суше идут. Улыбки и смех – индикатор прекрасного настроения. Отличная погода, солнце отражается в воде и неспешно клонится к закату. Те, кто пришел парами в образе Барби и Кена – угостились розовым безе. И было еще много разных приятных сюрпризов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Так в Красноярске прошел Розовый флешмоб. Костюмированные катания на сап-бордах в районе маяка и лодочной станции возле острова Отдыха случаются регулярно. Но в честь любимой куклы – впервые. Оценка за организацию и участие – отличней не бывает.

Фото: ИВАНОВА Диана

Барбимания шагает по планете, для нее не существует границ. Стоило выйти на большие экраны фильму о похождениях Барби, как красноярские девчонки (возраст не имеет значение – главное состояние души) тут же поймали сигнал и настроились на нужную волну.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана