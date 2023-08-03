Врачи боролись за жизнь неделями: игрок хоккейной молодежки из Красноярска умер после укуса энцефалитного клеща

Фото: федерация хоккея с мячом

В Санкт-Петербурге скончался 17-летний хоккеист, игрок молодежного «Кузбасса» Евгений Хвалько-младший. Сын пятикратного чемпиона России Евгения Хвалько отдыхал на природе под Екатеринбургом, где его укусил клещ. Насекомое оказалось переносчиком энцефалита, и молодой спортсмен скончался спустя несколько недель от тяжелых осложнений.

Евгений Хвалько-младший родился в Красноярске и выступал в детском составе «Енисея» по хоккею с мячом. В прошлом году молодой человек перешел в кемеровский «Кузбасс-2» и ярко отыграл первый сезон, забив десять голов и сделав десять голевых передач в тридцати играх. Евгений победил в первенстве России среди юниоров и был признан лучшим полузащитником турнира.

С конца мая спортсмены отправились в отпуск, и Хвалько вместе с семьей поехал в Краснотурьинск – родной город его отца на Урале. Там парня укусил энцефалитный клещ: заболевание развивалось стремительно, и уже спустя несколько дней он почувствовал себя плохо.

Спортсмена было решено доставить на лечение в Санкт-Петербург, однако надзор врачей Евгению не помог. У молодого человека стали постепенно отказывать органы, ноги и нервная система. В начале июля Хвалько подключили к аппарату ИВЛ, а 2 августа юный хоккеист скончался.

– Ему было всего 17 лет. Светлый, добрый, талантливый, отзывчивый Человек – таким мы навсегда запомним его. ХК «Енисей» и все болельщики Красноярского края выражают глубокие соболезнования семье Евгения и Веры Хвалько, – отозвался на трагедию красноярский хоккейный клуб.

В кемеровском клубе сообщили, что Евгения похоронят в Краснотурьинске. Дата и место прощания пока неизвестны. Власти Кузбасса уже пообещали оказать семье спортсмена всю необходимую помощь.