Чтоб глаза не закрывала: учительница отрезала первокласснику челку перед фотосессией

В Красноярске на педагога подали в суд за испорченную прическу ученика Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ Красноярска произошел некрасивый инцидент, в который пришлось вмешаться прокуратуре. Конфликт между учителем и учеником, между взрослым и ребенком. Учительница отрезала первокласснику челку. Взяла обычные канцелярские ножницы и при всем классе демонстративно укоротила мальчишке клок волос.

Дело было нынешней весной, в апреле. По инициативе родительского комитета детям устроили фотосессию – на память о первом классе. Нужно полагать, что продвинутые мамы и папы со старта начали готовиться к финишу, то есть к выпускному классу – фотографии нужны для школьного альбома.

Понятное дело, что наряжались мальчишки и девчонки очень тщательно, пришли утром на занятия нарядные. Однако облик одного из учеников пришел классному руководителю не по вкусу. На скорую руку она решила сменить ему имидж. Пояснила: челка закрывает ему глаза.

Мальчишка сильно расстроился, до слез. Дома рассказал все родителям. Те возмутились. Видимо, добиться извинений в школе у них не получилось – обратились в прокуратуру за поддержкой. С мальчиком пообщался психолог, который определил, что от действий учителя пострадали не только волосы, но и психика ребенка – он разочаровался в наставнике. В результате сформировался общий негативный эмоциональный фон, от обиды он перестал доверить педагогам вообще.

На сегодняшний день учительнице назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. В интересах ребенка прокуратура направила в суд иск о взыскании со школы компенсации морального вреда. Перед управлением образования администрации Красноярска поставили вопрос о дисциплинарной ответственности руководства школы.