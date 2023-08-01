«Покорители Севера» готовятся учиться Фото: Мария ЛЕНЦ

Стартовала регистрация студентов на ежегодный открытый онлайн курс «Покорители севера». Отправить заявку и пройти отбор сможет любой студент из любого города РФ до 10 августа включительно.

«Покорители севера» - образовательная онлайн программа с прикладным уклоном для тех студентов, которые хотят подготовиться к будущему трудоустройству, узнать о востребованных навыках для работы в лучших компаниях, а также получить знания и практический опыт за 4 недели.

Курс основан на практических кейсах экспертов компании «Норникель». По итогам курса участники смогут познакомиться с HRами компании и получить консультацию о трудоустройстве.

Отправить заявку можно по ссылке https://clck.ru/357tgv и пройти отбор сможет любой студент из любого города РФ до 10 августа включительно. Старт курса запланирован на 14 августа, длительность – 4 недели. Для прохождения курса участникам в среднем понадобится 30 минут времени ежедневно, а сам курс пройдет на специальной обучающей платформе.