Сказал всем, что она повесилась: житель Ачинска убил жену и 26 лет скрывал тайну ее смерти

Фото: прокуратура Красноярского края

Мужчина из Ачинска предстанет перед судом за убийство супруги, которое он совершил 26 лет назад. Жуткой историей поделились в прокуратуре Красноярского края.

Все произошло далеким летом 1997 года. После 15 лет совместная жизнь супругов совсем разладилась. Однако от развода их удерживали две маленькие дочери 8 и 10 лет и общая квартира в городе. В июне, пока дети гостили у бабушки, в доме случилась драма, про последствия которой стало известно лишь спустя четверть века.

Поздний вечер. 31-летний мужчина распивает спиртные напитки в одиночестве у себя в квартире. Его 30-летняя жена в этот момент возвращается, начинается ссора. Она продолжилась даже тогда, когда женщина принимала ванну. К ней зашел муж и вновь произошла словесная перепалка, но на этот раз супруг решил применить силу. Он ударил женщину ладонью в лицо. От этого она упала, стукнулась головой и начала тонуть в ванне. Мужчина, видимо, не заметил страшного инцидента. Он ушел дальше заниматься своими делами.

Фото: прокуратура Красноярского края

Чуть позже супруг обнаружил ее уже мертвой. Он не стал вызывать полицию, в его голову пришел другой план действий. Житель Ачинска поместил тело жены в мешок, зашил его красными нитками и вызвал такси. На машине он поехал в небольшое село Большой Улуй, чтобы избавиться от трупа. Мешок был брошен в реку Чулым.

Фото: прокуратура Красноярского края

Спустя неделю тело нашли рыбаки на берегу возле деревни Зачулымка.

Фото: прокуратура Красноярского края

Мужчина всеми силами пытался избежать ответственности, «выкручивался» как только мог - сообщал о том, что его супруга уехала к родным, позже заговорил об ее пропаже и даже самостоятельно проводил поиски. После всех этих легенд он заявил, что на самом деле жена повесилась, а он, испугавшись, избавился от бездыханного тела.

Долгие годы его рассказы работали.

В прокуратуре решили повторно изучить загадочное исчезновение женщины. В ведомстве пришли к выводу, что к убийству причастен муж. Экспертиза тела погибшей показала отсутствие следов на шее от повешения. В итоге житель Ачинска сам явился с повинной и полным признанием вины.