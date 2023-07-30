Красноярцам рассказали, что делать, если затопили соседи Фото: ИВАНОВА Диана

Специалисты Красноярского центра стандартизации, измерений и метрологии дали совет, как действовать, если прорвало кран или радиатор отопления и в результате пострадала квартира по вине нерадивых соседей. Или если в ходе работы на крыше жители верхних этажей получили потоп с потолка. От таких проблем не застрахован никто.

Важно не паниковать и знать алгоритм необходимых действий, который в дальнейшем поможет возместить материальный ущерб. Во-первых, нужно вызвать аварийную службу и представителя управляющей компании, чтобы составить акт о затоплении после осмотра места аварии. Стандартной формы документа не существует и его оформляют в произвольной форме.

- Будьте внимательны при составлении акта, особенно в случае, если авария произошла по вине УК, потому что на этом этапе виновники могут постараться снизить ущерб. В таком случае собственник вправе отказаться от подписи акта. Помните, акт является важным документом, в котором фиксируется факт затопления, описываются конкретные повреждения помещения (квартиры), - настаивают специалисты ЦСМ.

Сфотографируйте место аварии и пострадавшего имущества, фотографий – побольше, лишними не будут. Снимите видео. Если виноваты соседи – не спешите объявлять им войну, лучше договориться мирным путем. А если не хотят – тогда нужно пригласить независимую экспертизу, которая сделает оценку ущерба. Только нужно об экспертизе предупредить виновников потопа, они могут присутствовать на ней. Кстати, лучше обратиться в государственное учреждение к профессионалам. Эксперты установят причину коммунальной аварии в квартире, виновника, сумму ущерба и компенсации.