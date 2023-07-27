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26 июля избирком Красноярского края завершил прием документов от кандидатов в губернаторы региона. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Так, из семи кандидатов, выдвинутых на грядущих выборах, все необходимые документы представили пять:

- Михаил Котюков – от «Единой России»;

- Александр Глисков – от «ЛДПР»;

- Максим Маркерт – от «Справедливой России – Патриоты – За правду»;

- Ирина Иванова – от партии «Зеленые»;

- Андрей Новак – от «Коммунистической партии России».

Они собрали достаточно подписей в свою поддержку. Теперь эти подписи в течение 10 дней будут проверять на подлинность, после чего будет принято окончательное решение о регистрации. Напомним, что выборы губернатора Красноярского края пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.