Норильский рудник «Скалистый» будут обслуживать машины без присутствия людей

Фото: Северный город

Рудник «Скалистый» на территории Норильского промышленного района – он же самый глубокий рудник Евразии, самая низкая отметка его шахт сегодня доходит до 2056 метров. Протяженность горизонтальных подземных выработок составляет более сотни километров. Запасы полезных ископаемых обеспечены на несколько десятилетий вперед. И еще одна внушительная цифра: добыча руды в настоящее время ведется на глубине 700–1000 метров. Но с вводом в эксплуатацию шахты «Глубокая» горняки будут добывать руду с отметки от 1500 до 1800 метров, сейчас она – на стадии проектирования.

«Скалистый» отрабатывает руды двух месторождений – Талнахского и Октябрьского. На сегодняшний день это самое технологичное и молодое подразделение минерально-сырьевого комплекса «Норникеля». Он ежегодно выдает 2,5 миллиона тонн руды, но к 2030 году объемы добычи планируется увеличить в 2,5 раза. К тому же он готовится стать еще и самым первым автономным рудником компании, то есть без присутствия человека в самом теле шахты – его заменят автоматизированные установки, управлять которыми операторы будут дистанционно.

Преимущества новой технологии: она повышает точность бурения и обеспечивает стабильность производства. А также уровень безопасности на производстве, ведь оператор находится далеко, он руководит процессом в комфортных условиях, на поверхности, задает технике параметры, которые та исполняет беспрекословно. Установленные на оборудовании датчики и камеры создают для оператора эффект присутствия – он видит все, что происходит глубоко под землей.

Добавим, что система удаленного автоматизированного бурения уже успешно запущена на таймырских рудниках «Скалистый», «Комсомольский», «Таймырский» и «Октябрьский». Она показала свои преимущества и оправдала расчеты. Поэтому и было решено отдать новую проектируемую шахту полностью автоматам.

Накануне, 26 июля, в ходе рабочей поездки в Норильск врио губернатора Михаил Котюков познакомился с работой рудника «Скалисты». Он спустился в шахту на отметку 1928,5 метра абсолютной величины, осмотрел производственные мощности компании, обсудил перспективы развития проекта. А после прокомментировал:

- Руководство предприятия говорит, что руды очень богатые, перспективные, они будут на долгие годы определять конкурентные преимущества нашей цветной металлургии. Соответственно давать возможность для дальнейшего развития высокотехнологичных секторов экономики РФ. Все решения, реализуемые в этом проекте, в практике горнорудной промышленности являются уникальными и не имеют аналогов в России и Евразии.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Прямо в шахте руководитель региона пообщался и с коллективом. Главные вопросы и ожидания северян связаны с будущим развитием Норильска, его социальной сферой и экологией.