Красноярский край: большие достижения и планы

Михаил Котюков обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым социально значимые преобразования в Красноярском крае. Фото предоставлено Управлением пресс-службы правительства края

Красноярскому краю есть чем поделиться в сфере здравоохранения, образования, благоустройства и развития инфраструктуры. Также регион готов принять лучшие практики других субъектов федерации.

Поликлиники в «цифре»

В ходе недавней рабочей поездки в Москву Михаил Котюков обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко развитие медицинской помощи в Красноярском края.Поднимались самые разные темы –подготовка кадров для сельских территорий, модернизация региональных больниц, начиная от строительства новых зданий до оснащения современным оборудованием, расширения спектра медицинских услуг и их цифровизацию.

Краевая клиническая больница – одна из передовых клиник страны Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из значимых медицинских объектов нашего региона – краевая клиническая больница, в которой накануне визита в столицу побывал руководитель края. Он оценил полный цикл работы стационара и поликлиники. Система выстроена четко – начиная от записи на прием к узким специалистам до получения необходимой консультации. В этом помогают цифровые технологии. Пациент получает поэтапный план прохождения всех анализов и консультаций. Особенно удобно это для иногородних пациентов, которые приезжают в больницу на один-два дня. В случаях оперативной помощи медики также действуют по заранее определенному плану.

Стоит отметить, что краевая больница – одна из передовых клиник страны по показателям улучшения качества и безопасности медицинской помощи. Именно на ее базе вводятся самые передовые практики, позволяющие пациентам в любой точке края оперативно получать помощь высококвалифицированных специалистов.

Михаил Котюков пригласил федерального министра здравоохранения посетить наш регион, ознакомиться с достижениями отрасли и на месте обсудить новые возможности региона, основываясь на лучших федеральных практиках.

Возможности для образования

С инициативой создать образовательный центр федерального уровня, который бы охватывал Сибирь и Дальний Восток, руководитель края выступил на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента РФ Владимира Путина. Стоит отметить, что Михаил Котюков является единственным руководителем региона, который входит в состав набсовета.

- К семье образовательных площадок всероссийского уровня - "Таврида", "Машук" и "Сенеж", - предлагаю добавить центр, который бы обеспечивал работу на территории Сибири и Дальнего Востока, своего рода азиатский центр школы управления, который бы помогал ребятам, не доезжая до Москвы, повышать свои управленческие компетенции, реализовывать важные проекты, - предложил глава региона.

На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Фото: стоп-кадр видеотрансляции на сайте kremlin.ru

Национальные проекты в приоритете

Красноярский край входит в десятку регионов-лидеров в стране по достижению целей национальных проектов, в их числе - «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Производительность труда». Именно поэтому встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым носила не номинальный характер, а была наполнена вопросами реальных социально значимых преобразований.

Так, по итогам прошлого года край – единственный в Сибирском федеральном округе – организовал туры для школьников по социальным сертификатам. В этом году программа продолжается – участниками путешествий по краю уже стали более 5200 учащихся школ. Благодаря участию в нацпроекте в этом году получат поддержку общественные инициативы по созданию инфраструктуры на берегах рек и озер и развитию новых туристических маршрутов.

Особое внимание в Красноярском крае уделяют поддержке малого и среднего предпринимательства. Количество предприятий этого сектора экономики в крае превысило 104 тысячи, это на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За время реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в крае почти в 5 раз увеличилось и число самозанятых – в том числе, благодаря развитой системе мер государственной поддержки в виде выдачи микрозаймов по льготным ставкам, предоставления информационно-консультационных и образовательных услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Михаил КОТЮКОВ, руководитель Красноярского края:

- В числе ключевых задач национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение социально-экономического развития и повышения уровня жизни людей. Красноярский край планомерно их выполняет. Сроки и качество реализации мероприятий нацпроектов находятся на особом контроле краевых властей.

В 2023 году на 100% реализован нацпроект «Производительность труда», участниками которого стали более 90 крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей. Внедрение бережливых технологий, оптимизация и перенастройка процессов обеспечили им рост производительности труда, а, следовательно, и увеличение доходов.

Столица края готовится к юбилею

Лучшие практики городов по вопросам благоустройства, работы общественного транспорта, организации крупных событий Михаил Котюков обсудил с мэром столицы Сергеем Собяниным. Между Красноярским краем и Правительством Москвы уже несколько лет действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В документе обозначены ключевые сферы взаимодействия – образование, здравоохранение, наука и культура, спорт и туризм.

Михаил Котюков представил московскому градоначальнику ключевые спортивные, культурные и туристические объекты краевой столицы и подчеркнул, что Красноярск уже использует опыт Москвы в организации и проведении крупных событий.

Глава региона уделил особое внимание вопросам подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею, который наш город отметит в 2028 году и рассказал Сергею Собянину о ключевых проектах, реализуемых в регионе к знаковой дате.