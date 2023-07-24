В Дудинке открылся новый современный медицинский центр. Фото: предоставлено медцентром

В Дудинке открылся новый медицинский центр, оснащенный современным диагностическим оборудованием. Благодаря этому качество оказываемых медицинских услуг в этом заполярном городе с населением почти 20 тысяч человек поднимется на новый уровень.

Новая клиника рассчитана на 90 посещений в смену, а в год она сможет принимать более 13 тысяч пациентов. В штате 22 специалиста, из них 6 врачей работают на постоянной основе. По утвержденному графику сюда будут приезжать врачи так называемых узких специальностей из Норильска. В целом планируется оказание услуг по 19 направлениям.

Новый медицинский центр создает дополнительные диагностические возможности для жителей Дудинки. Пациентам теперь не придется выезжать в Норильск или Красноярск, чтобы установить причины своих заболеваний и получить назначение на лечение. К тому же центр позволит снизить нагрузку на врачебный персонал госучреждения – Таймырской межрайонной больницы.

Остается добавить, что новая клиника – часть большой программы по развитию корпоративной медицины для сотрудников компании «Норникель». Проект реализуется с 2019 года. Программа включает в себя строительство сети корпоративных медицинских клиник в Норильском промышленном районе, модернизацию действующих и создание новых производственных здравпунктов, а также возрождение в них врачебных кабинетов. Первый корпоративный медицинский центр открылся в Норильске в 2021 году. Второй – в Дудинке, следующие будут в Талнахе и Кайеркане.