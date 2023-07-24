Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит север Красноярского края Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своей рабочей поездки по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов посетит и север Красноярского края. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства России. Свою поездку он начал с Владивостока, где приземлился сегодня утром, 24 июля.

Норильск в расписании Михаила Мишустина запланирован на 27 июля. Он побывает на территории Надеждинского металлургического комбината, а также ознакомится с работой физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка».

Интерес премьера к Норильску неслучаен - на Надеждинском металлургическом комбинате в настоящее время в стадии завершения строительные работы «Серного проекта», беспрецедентной комплексной инициативы горно-металлургической компании «Норникель» в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Ее цель – снижение нагрузки на экологию в Норильском промышленном районе, конкретно – сокращение выбросов диоксида серы после 2023 года – на 45%, а в конечном итоге – более чем на 90%.

Добавим, что несколько дней назад в Норильске побывали вице-премьер Правительства Александр Новак и руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Теперь северный город готовится встречать и главу Правительства РФ.