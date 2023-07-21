«Тещин язык», мокрый снег и две машины всмятку: гражданин Сирии устроил смертельное ДТП под Красноярском

В Красноярске вынесли приговор иностранцу, погубившему женщину в аварии. Фото: прокуратура края

Гражданин Сирии устроил гонки на трассе под Красноярском. В результате его преступного лихачества погибла женщина. Однако до самого последнего момента в суде, когда ему дали последнее слово, иностранец свою вину так и не признавал.

12 октября 2021 года – такие дни автомобилисты называют «День жестянщика»: мокрый снег и гололед, дорога местами скользкая, как стекло. Трасса от Красноярска до Дивногорска с ее крутыми подъемами и изгибами в такие моменты – это «дорога жизни и смерти». Опытные водители сбрасывают скорость на поворотах до 30-40 километров в час.

И тут этот 41-летний водитель на автомобиле «Нива»: вместе с другом мчался в сторону Дивногорска, не обращая внимания на ограничительные знаки. Стрелка спидометра показывала 80 километров в час. Злополучный вираж, который в народе называют «Тещин язык» - особо опасное место. «Нива» вылетает на встречную полосу в тот момент, когда там поднималась в гору «Тойота Королла». Громкий удар… машины раскидало в разные стороны…

Схема ДТП. Фото: прокуратура края

В иномарке находились две женщины. Спасателям пришлось в прямом смысле вырезать их из груды покореженного металла. Пострадали обе, но одной из них – 56-летней пассажирке пришлось хуже всего. В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу, врачи нашли у нее множественные переломы, разрывы внутренних органов и другие травмы. Целый месяц пытались спасти ее, но увы – в этом случае чуда не случилось. Женщина скончалась.

А что же лихач-иностранец? Он посчитал, что раз женщина не умерла сразу, на месте, то какие к нему вопросы? Мол, медики виноваты, оказали некачественную медицинскую помощь. Однако эксперты показали прямую причинно-следственную связь: отрицательная динамика началась сразу после удара в ДТП, что и привело через месяц к летальному исходу.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении – полтора года. Суд также взыскал с него 900 тысяч рублей моральный вред в пользу дочери погибшей, 100 тысяч рублей из которых он выплатил до суда, расскаказали "Комсомольской правде"-Краснояск в пресс-службе краевой прокуратуры.