В Красноярске чиновника посадили за взятку от застройщика «Арены.Север»

Фото: прокуратура/«Центр спортивных сооружений»

В Красноярске суд вынес приговор замдиректору КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» Павлу Червинскому по статье о получении взятки. Как рассказали в прокуратуре, чиновник собирал дань с подрядчика, который строил «Арену.Север». Взамен он обещал застройщику свое покровительство.

История началась в 2018 году, когда ООО ТД «Диал» выиграла контракт на выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ стоимостью почти в 500 млн рублей. Замдиректора КГАУ был к тому моменту уже знаком с главой компании Денисом Ветровским и контролировал исполнение им договоров. Поэтому узнав, что «Диал» назначили на работы в «Арене.Север», чиновник решил стрясти с компании долю.

Червинский созвонился с Ветровским, назначил встречу и выдвинул свои условия: 1% от стоимости контракта, то есть 4,8 млн рублей, взамен на покровительство и скорейшее подписание контрактов. Что будет в случае, если застройщик откажется, чиновник не уточнил, но с того момента владелец «Диал» начал перечислять ему взятку частями.

Однако Ветровский не собирался мириться с наглостью чиновника: как только контракт оказался выполнен, а все работы оплачены, он сдал коррупционера ФСБ. Тот как раз собирался на встречу с застройщиком, чтобы получить оставшиеся 1,6 млн рублей. Передача денег прошла под надзором правоохранителей, после чего чиновник был задержан с поличным.

Отпираться Червинский не стал и признал вину. Его приговорили к 6 годам колонии: помимо этого, бывший чиновник обязан выплатить штраф в размере взятки, то есть те самые 4,8 млн рублей. Сделать это ему будет затруднительно, ведь после колонии мужчина еще пять лет не сможет вернуться к госслужбе, а полученные от застройщика деньги он промотал на бытовые нужды семьи и отдых.