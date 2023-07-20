Органный зал овеян городскими легендами: в нем есть подземелье, и некоторые "слышат" концерты "призрачного музыканта" Фото: Мария ЛЕНЦ

Никто не считал, сколько городских легенд «сопровождали» Красноярск почти за 400 лет его истории. Некоторые жуткие истории передаются из поколения в поколение. В основном, все упоминания о «чертовщине» связаны с давно обжитой исторической частью города. Какие места в народе овеяны ореолом мистики, и почему?

Корреспондент «КП»-Красноярск» составил ТОП-5 жутких достопримечательностей города.

1. Площадь Революции, ТК «Квант» и БКЗ на месте разрушенных храмов и кладбищ

Многие городские легенды сообщают, что ночью в упомянутых местах красноярцам являются «черные тени людей», приносящие беспричинное чувство страха. Бывшие работники завода «Квант», а в наше время – сотрудники торгового комплекса делились, что когда здание пустеет, в нем начинают слышаться человеческие стоны и голоса. Подобные истории можно услышать и о здании Большого концертного зала (БКЗ). Про площадь Революции ходит другая молва: дескать, там людей может настичь чувство паники или «кратковременные помутнения», когда он не ведает, что творит и может попасть в беду.

Некоторые связывают со странными ощущениями в этих местах их историю. А вы знали, что на месте БКЗ был Воскресенский собор, который в 60-х разобрали? А там, где площадь революции, когда-то стоял Богородице-Рождественский собор? Он был взорван в 1936 году. А ТК «Квант» – это территория Всехсвятской церкви, тоже уничтоженной в 1930-х. Все знают, что разрушить церковь считается большим грехом.

Вид с главной аллеи Центрального парка Красноярска на Богородице-Рождественский собор. Начало XX века. Фото: "Архивы Красноярского края"

Кроме того, возле храмов в старину были кладбища, которые тоже уничтожены. Например, там, где сейчас «Квант» и парковка, был некрополь XVIII-XIX веков. Старожилы вспоминают, как при строительстве завода «Квант» выкапывали скелеты и гробы. На них приходили смотреть любопытные. И не только смотреть: старики рассказывали, как несознательные дети «гоняли в футбол черепами», и даже уносили их домой. Якобы, после таких случаев в семьях начиналась «чертовщина», начинали болеть и умирать родственники, а оставшиеся в живых теряли покой и сон и бежали перезахоранивать кости на ближайший погост. Похожие истории «гуляют в народе» и про Воскресенское кладбище, потревоженное при строительстве БКЗ.

2. Городские подземелья

Как и в каждом уважающем себя городе, в Красноярске живут легенды про подземные ходы. Оказывается, это не всегда мифы. К примеру, в 2007 году возле одного из старинных корпусов педуниверситета на проспекте Мира провалился асфальт и обнажился таинственный вход в подземелье. Но сохранилось всего 2,5 метра подземного помещения. Другой известный подземный туннель расположен под органным залом. Когда-то он соединял здание с домом ксендза, но сегодня сохранилась лишь его часть – коридор, заканчивающийся комнаткой под землей. Для чего в сибирском городе строили подземные ходы? Это могли быть и убежища, и склады, и просто теплые переходы между зданиями…

Пожалуй, самые жуткие мифы связаны с двумя ненайденными подземельями. По народным мифам, из усадьбы-«дворца» мещанина С. Тропина (ул. Карла Маркса, 96) шел тоннель под Енисеем, который выводил на один из островов. Тропину дом перешел от хозяина механического завода Александрова, которого убили бандиты в 1905-м. Якобы, этот инженер не обрел покоя и не смог смириться со своей внезапной смертью и «облюбовал» подземелье своего бывшего жилища. Его привидение металось в нем, подстерегало людей, и не давало прохода живым, так что пользоваться «ходом призрака» стало невозможно, и его забросили. Бытует в народе легенда и про подземный тоннель от Благовещенского монастыря до… Дивногорска! Якобы, в годы репрессий этот ход использовали для того, чтобы тайно расправляться с «врагами народа»: водили по нему на казнь раскулаченных и монахов, чтобы потом сбрасывать их со скал. Соответственно, легенда «населяет» подземелье их загубленными душами.

3. Привидение солдата в госпитале

Военный госпиталь на Горького Фото: Татьяна ЗЫКОВА

Городские легенды связаны и со зданиями, в которых давно размещались больницы и госпитали. Дескать, в них остались неприкаянные души пациентов, которым не удалось выжить. А теперь они бродят и пытаются «достучаться» до живых. Сердятся, если те их не видят и не слышат.

Особенно много мифов - про гарнизонный военный госпиталь за Центральный парком (ул. Горького, 2). Кстати, в этом старинном здании в царское время располагалась духовная семинария. Некоторые горожане побаиваются ходить мимо него ночью, опасаясь увидеть в окне призрак давно умершего солдата. Какого времени – не уточняется, госпиталь располагался здесь с 1920 года. Якобы, когда-то здесь отдал Богу душу военный, не успев сообщить родным, где находится. И теперь это не дает ему покоя, а покинуть стены здания он не может. После полуночи дух мечется по комнатам и выглядывает в окна. Ищет людей, чтобы рассказать им свою историю и попросить сообщить родным, где он. Особо впечатлительные горожане также рассказывают про странные звуки возле госпиталя и внутри него.

4. Сокровища бандитов на Черной сопке под охраной привидений

Легенды про бандитские клады – тоже часть истории Красноярска. Одна из самых живучих «отсылает» нас в сложное время на рубеже XIX-XX веков. Тогда шайки лихих людей, орудовавших в городе, не были редкостью. Одна из них отличалась особенной жестокостью. Бандиты подстерегали и убивали путников на окраинах, чтобы забрать их лошадей и все ценности. Вламывалась в дома наживы ради и не щадили хозяев.

У пожилого главаря накопилось целое состояние, только оставить его было некому. Но он продолжал пополнять его после каждого налета в схороне на склоне Черной сопки. А «коллег по ремеслу», которые пытались найти его тайник, убивал, не задумываясь. Хоронил поблизости, чтобы «охраняли» клад.

Однажды банду подкараулили «конкуренты». Главаря подстрелили и оставили лежать на дороге, думая, что он умер. Позже он очнулся, и люди отвезли его в больницу для бедных. Там старик никому не был нужен. Только один мальчишка-сирота ухаживал за ним. Умирая, главарь рассказал ему про клад и «охранников» сокровищ. Сказал, что после смерти тоже будет возле драгоценностей, проведет мальчика через охрану и покажет схорон. Только пацан должен прийти один.

Мальчик ослушался и пришел к сопке с друзьями. Те спрятались, но когда появились привидения - охранники сокровищ и сам главарь, перепуганные мальчишки выдали себя. И старик, и его «свита» вмиг исчезли, и место клада осталось неизвестным. Говорят, что искали его потом многие люди, но без толку. Только страха натерпелись от призраков, которые являлись им и водили кругами по горе.

5. Органный концерт «призрачного музыканта»

Овеяно мифами старинное здание органного зала (ул. Декабристов, 20), которое располагается в первом католическом храме Красноярска – Храме Преображения Господня. Многие гуляют вокруг него по ночам в надежде услышать «призрачный концерт».

Легенда гласит, что его устраивает «дух костела» - музыкант в белых одеждах, когда хочет предупредить жителей города о предстоящих важных событиях. Он играет старинные произведения так, что у прохожих мороз по коже. Говорят, что иногда привидение появляется просто так, во время обычных органных концертов. Некоторые зрители клянутся, что сами видели полупрозрачную фигуру, качающуюся в такт.

Некоторые красноярцы прогуливаются по ночам возле органного зала в надежде услышать концерт "призрачного музыканта". Фото: Мария ЛЕНЦ

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