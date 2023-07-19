Дороги отремонтировать, малому бизнесу помочь

В Красноярском крае реализуется 12 национальных проектов, каждый из которых нацелен на основные приоритеты нашей жизни – здравоохранение, науку и образование, демографию, экологию, качественные дороги и другие направления. Главная цель нацпроектов – создание в регионе условий для комфортной жизни людей, эффективного развития экономики и социальной сферы.

Как будет формироваться дорожная сеть в крае и что нужно для развития малого бизнеса, обсудили на этой неделе на заседании президиума регионального правительства.

Больше качественных дорог

В пригороде Красноярска в следующем году увеличится объем дорожных ремонтов. Руководитель Красноярского края Михаил Котюков на заседании президиума правительства рекомендовал в следующем году направить на это краевую субсидию, которая будет выделена по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Красноярск – это столица края, он требует особого внимания, - отметил Михаил Котюков. - Но нельзя забывать и об остальных городах и районах. Ко мне поступает много жалоб и обращений от жителей края в соцсетях. Сеть автомобильных дорог края достаточно разветвленная – более 32 тысяч километров. Ее содержание представляет определенные трудности, и, тем не менее, необходимо искать решения, чтобы дороги соответствовали современным требованиям качества и безопасности.

В текущем году дорожники проведут ремонт, реконструкцию и строительство на более 110 объектах – дорогах и мостах, в том числе на пяти участках общей протяженностью 25 км на загородных направлениях. Сейчас работы идут на 85 из них, остальные объекты также будут завершены до конца года.

Новый подход к малому бизнесу

На заседании президиума Красноярского края, на котором речь шла в том числе и о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», Михаил Котюков поручил правительству сформулировать комплексные предложения по организации дополнительных мер поддержки малого бизнеса в регионе.

- Основным показателем, характеризующим состояние сектора малого и среднего предпринимательства, является численность субъектов МСП, которая на сегодняшний день составляет более 104 тысяч, - рассказал заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.- За прошедшие полгода мы можем отметить рост 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Сибирском федеральном округе рост составил чуть более 2%. Также мы наблюдаем рост количества занятых в секторе МСП более чем на 12% - сейчас здесь работают 461 700 человек, из них 137 304 самозанятых.

На реализацию программы по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в 2023 году из краевого и федерального бюджетов выделено более 34,8 млн рублей. Программа рассчитана на тех, кто только желает открыть собственное дело, на начинающих предпринимателей и на предприятия социальной сферы. Благодаря нацпроекту они имеют возможность получить льготные микрозаймы до 5 млн рублей на ведение дела, рассчитывать на государственные поручительства по банковским кредитам, а также на бесплатную консультационную и образовательную поддержку в краевых центрах «Мой бизнес».

Однако при предоставлении финансовой поддержки коммерческими банками начинающие предприниматели сталкиваются с консервативной оценкой их финансового состояния из-за отсутствия долгосрочной истории предпринимательской деятельности. Для решения этой проблемы Министерством экономики РФ с 8 июля 2023 года были изменены критерии отнесения к категории начинающих предпринимателей - с одного года до двух лет с момента регистрации. Эта мера существенно расширит перечень потенциальных получателей поддержки. Кроме того, в настоящее время достигнуты договоренности со Сбербанком в части поиска потенциальных заемщиков, осуществляющих деятельность до двух лет.

Руководитель региона Михаил Котюков поручил агентству развития малого и среднего предпринимательства совместно с правительством Красноярского края разработать комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса для увеличения его налоговой доли в краевой бюджет.

- У нас сложилось, может быть, исторически какое-то неотеческое отношение к малому бизнесу. Деньги выделили, а что дальше – не интересуемся. Нужно наблюдать, помогать, создавать необходимые условия для развития, - заметил руководитель региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Доступность медицинской помощи

Новые фельдшерско-акушерские пункты начали свою работу в селе Восточном Минусинского района и поселке Нижнетерянске Богучанского района. Это первые медпункты для сельчан, которые возвели в 2023 году по программе «Модернизация» нацпроекта «Здравоохранение». До конца года в крае по этой программе будет построено еще 17 ФАПов.

Новый ФАП открылся в Богучанском районе

- В этом году будет открыт еще один фельдшерско-акушерский пункт, хребтовская амбулатория начнет лечебную деятельность в 2024 году, - рассказывает главный врач Богучанской больницы Марина Безруких. - Запланировано обновление всей сети лечебных учреждений района, которые находятся в плачевном состоянии, так как были построены в 50-х годах прошлого века. Мы очень надеемся, что проект модернизации здравоохранения проработает до 2030 года и мы сможем все наши учреждения довести до идеального состояния.

ФАП, который первым открылся в Богучанском районе, - современный модульный корпус общей площадью 100 кв.м. Общая стоимость объекта - 10,2 млн руб., включая строительство, оборудование и благоустройство территории. Здесь предусмотрено все необходимое для оказания первой доврачебной и медико-санитарной помощи: кабинет приема, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт, санитарно-бытовые помещения, хозблок. Учреждение полностью оснащено новой мебелью, медицинским оборудованием и инструментарием, установлены компьютеры, проведен скоростной интернет. Стоит отметить, что в Нижнетерянске проживает 350 человек, из них 70 - дети.

- Здесь есть все, о чем только можно мечтать, – и дефибриллятор, и кардиограф, и тонометры, и глюкометры, появилась возможность измерять уровень холестерина. Очень много разнообразных укладок для оказания неотложной помощи. Радует, что нам направлено столько необходимого для работы, и условия созданы самые замечательные, - поделилась заведующая нижнетерянским ФАПом Ольга Копылова.

В селе Восточном Минусинского района проживает 341 человек, среди них 82 ребенка. Минусинская межрайонная больница находится в 34 км от села. Именно поэтому новый фельдшерско-акушерский пункт был необходим в этом населенном пункте. Стоимость строительства составляет 4,5 млн руб., а закупленного оборудования и медицинской мебели - 3 млн руб. Площадь нового ФАПа - 76 кв. м.

Новый ФАП в районе был необходим в селе Восточном Минусинского района

Новые медицинские пункты в Богучанском и Минусинском районах обеспечены медработниками. Вопрос кадрового обеспечения находится на личном контроле и.о. губернатора края. На последнем заседании президиума правительства края Михаил Котюков также акцентировал внимание на необходимости привлечения специалистов в территории и создания комфортных условий для их работы и проживания и напомнил, что должностные лица несут персональную ответственность за реализацию нацпроекта.

В настоящее время в крае работает 861 стационарный фельдшерский пункт и 19 мобильных ФАПов. Благодаря реализации нацпроекта в 2022 году в крае открылось 13 новых ФАПов и 12 амбулаторий. Всего с 2023 до 2025 года будет введено еще 110 ФАПов и 27 амбулаторий.

Фото предоставлены Управлением пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края