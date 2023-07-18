«Собака каждый день провожала домой, а он выбросил ее с балкона»: жителя Красноярского края задержали за жестокое обращение с бездомным псом

Фото: МВД по Красноярскому краю

Житель Минусинска выбросил с балкона 3 этажа бездомную собаку. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

4 июля в полицию обратились неравнодушные граждане, которые нашли под окнами многоэтажного дома травмированную собаку. Стражи порядка вышли на подозреваемого быстро – им оказался 37-летний мужчина, живший в этом же доме.

Злоумышленник поделился историей того, как все это произошло. Мужчина спокойно шел по улице и увидел маленькую бездомную собаку. Он ее погладил. После этого она «увязалась» за ним и несколько дней подряд провожала его прямо до дверей квартиры. Видимо, несчастной собаке отчаянно не хватало доброго отношения и ласки, поэтому она легко доверилась первому же человеку, который решился и смог обратить на нее внимание.

Однако такие отношения быстро надоели мужчине.

В начале июля бездомная собака забежала в его квартиру. Жителю Минусинска это крайне не понравилось. Он выбросил животное с балкона своей квартиры.

Собаку забрали волонтеры и увезли в клинику. К счастью, беднягу удалось спасти. Ей дали кличку Капелька.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

А Капельке нужен новый хозяин. Если вы хотите помочь собаке обрести дом, то позвоните по телефону: 8-933-999-04-74 (Светлана).