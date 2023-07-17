Аферисты представились главой Красноярской краевой больницы

Фото: соцсети Егора Корчагина

Руководитель Красноярской краевой больницы Егор Корчагин рассказал о новой схеме мошенничества. Аферисты создали фейковый телеграм-аккаунт от имени главврача, и начали рассылать работникам больницы письма с предложением встретиться с силовиками.

Параллельно они звонили на номера конкретных врачей с предупреждением: «на ваш банковский счет покушаются мошенники». К счастью, никто не из работников больницы на уловки мошенников не купился.

Примечательно, что аферисты аккаунты в мессенджерах очень сложно отличить от реальных: с реальными фотографиями в профиле. Рассылка точечная – с требованием прочитать сообщение.

«Мошенники придумали способ обмана медработников через фейковые сообщения от главврачей», - констатировал Егор Корчагин.

Главврач поблагодарил коллег, что проявили здравую логику, а также призвал красноярцев быть бдительнее.

И случай с главврачом краевой больницы не единственным. Ранее мошенники пытались обмануть медиков от лица министра здравоохранения Нижегородской области Давида Малик-Гусейнова. В его случае мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и обвиняли жертву в нарушении законов.