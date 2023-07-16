Открытие конференции

В Красноярске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия», куда съехались представители местных партийных организаций со всего края. Основной повесткой стало формирование и выдвижение списка кандидатов от партии для участия в выборах в городской Совет депутатов, обсуждение партийной программы.

Открыл встречу секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

- Первый этап конференции прошел 12 июня этого года, на нем мы выдвинули Михаила Михайловича Котюкова на должность губернатора Красноярского края и обсудили подходы к формированию предвыборной программы. А сегодня мы выдвигаем кандидатов в Красноярский городской Совет. В соответствии с Уставом города Красноярска городской Совет избирается по смешанной системе: 18 депутатов – по одномандатным округам и 18 депутатов по единому общетерриториальному округу, - обратился к присутствующим Додатко.

Следом выступил и руководитель региона Михаил Котюков. Он рассказал о стратегии развития Красноярска и Красноярского края, обозначив ряд приоритетных направлений работы.

- Президент России поставил задачу обеспечить ощутимый рост реальной заработной платы. Для этого необходимо продолжить развитие экономики, создать условия, при которых край станет самым привлекательным местом работы в Сибири, особенно для дефицитных специалистов.

Планы главы региона коснулись важнейших сфер: экологии, образования, культуры, благоустройства, развития территорий и многого другого.

К примеру, в сфере образования приоритет - ликвидировать очереди в детсады и устранить перегруженность школ с помощью строительства новых объектов и ремонт существующих.

Социальная защита населения – приоритет партийной программы.

Сфера здравоохранения – доступность качественных медицинских услуг.

Также Котюков отметил, что продолжится благоустройство территорий края, предстоит модернизировать коммунальную инфраструктуру, решить проблемы дольщиков и ликвидировать аварийное жилье. Следует работать над раскрытием уникального потенциала населённых пунктов, формировать доступную туристическую инфраструктуру.

- По многим показателям Красноярский край характеризуется как инвестиционно привлекательный и надежный регион. Доходная база позволяет ежегодно увеличивать государственную поддержку населения и бизнеса, вкладывать значительные ресурсы в увеличение благосостояния граждан и развитие инфраструктуры.

Затем присутствующие представители партии отправились на тайное голосование, путем которого утвердили список кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета. Список сформирован на основе результатов предварительного голосования.

Его возглавил действующий руководитель региона Михаил Котюков, а в первую пятерку вошли депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин, глава города Красноярска Владислав Логинов, председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина и депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

Кроме того, путем тайного голосования партийцы утвердили кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета нового созыва по одномандатным избирательным округам и территориальным спискам.