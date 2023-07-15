«Я – отец, значит и деньги мои»: отец бросил маленького сына, а спустя 25 лет обогатился на его гибели в зоне СВО

Три судебных инстанции встали на сторону матери погибшего бойца из Хакасии. Фото: «Усть-Абаканские известия» Фото: Мария ЛЕНЦ

«Я – отец, значит и деньги мои» - папаша-кукушка примчался в военкомат за выплатой, которую государство назначает семьям погибших в зоне СВО бойцов. Предъявил паспорт, свидетельство о рождении сына. Совести – ни в одном глазу: не моргнув получил более двух миллионов рублей. А следом нацелился и на дорогой автомобиль, который парень купил перед тем, как уехать на спецоперацию. Убитая горем мать парня не выдержала такой циничной наглости и подала в суд.

Богдан Фотин родился и вырос в Усть-Абакане, районном центре Хакасии. Родители расстались, когда ему исполнился год. Как это нередко случается, мужчина решил, что он – птица вольная, отцовство – не его стезя. Уходя, по словам Натальи, вывез из дома все, мебель и вещи. Униженная и обиженная молодая женщина осталась с малышом на руках в сложной ситуации, но все пережила благодаря своим родным.

Поначалу пыталась от бывшего мужа получить алименты на Богдана. А он бегал от них. Время от времени посылал по сотне рублей на «отстань»: мол, не видишь – не работаю я, нету денег (видимо специально официально не трудоустраивался). Однажды на него даже уголовное дело завели за неуплату алиментов, но потом Наталья пошла на примирение, отпустила – пусть идет на все четыре стороны. Знай она о последствиях, лишила бы бывшего мужа родительских прав. Но разве могла она предположить, как повернется жизнь в будущем.

В этой истории есть еще один важный момент: виделись отец с сыном после развода всего один раз, когда маленький мальчик пришел в гости, там его отругали за то, что булочку с кефиром попросил. По итогу Богдан не простил его, вырос в неприязни к нему, нигде о нем не говорил. И даже когда пошел служить в армию, в личном деле не было ни слова о биологическом отце.

Наталье повезло, она встретила другого мужчину, настоящего – он и стал для Богдана тем, кто вырастил, выучил, заботился и напутствовал по жизни. У них была настоящая семья, в которой парень вырос открытым, отзывчивым, искренним и надежным. Хотел стать юристом, сначала окончил техникум, а затем сразу поступил в вуз. Когда отслужил срочную в армии, подписал контракт и улетел воевать в Сирию. Вернулся с медалью за доблесть на груди.

С началом специальной военной операции Богдан, не раздумывая, отправился туда. Всякий раз, когда удавалось, звонил родным. В последний раз, это было в июле 2022 года, они долго разговаривали с отчимом. По мужски. А потом… 27 июля, во время сооружения понтонной переправы прилетела вражеская ракета и погибли восемь ребят. Шестеро – из Хакасии и двое – из соседней Тувы. Дома об этом узнали спустя неделю.

Родные Богдана ходили черные от горя, долго не могли отойти от похорон. А в это время биологический отец узнал от кого-то о гибели сына, примчался в военкомат с документами и предъявил свои «права» на выплату 2,5 миллионов рублей. 25 лет знать Богдана не хотел. А тут сразу прибежал, даже не споткнулся по дороге: «Я – отец, значит и деньги полагаются мне». И получил их. Не будем винить сотрудников, которые принимали документы – откуда им знать, кто добропорядочный родитель, а кем движет алчность. На лице ведь не написано.

Но этого ему показалось мало – он нацелился еще и на машину, которую Богдан приобрел до СВО (взял кредит и добавил деньги, полученные в Сирии). Это было в октябре. И тут Наталья не выдержала – подала в суд сразу два иска. Первый – чтобы оспорить право биологического отца на получение социальной выплаты. И второй – признать его недостойным наследником. Был и третий иск – от отчима, мужчина просил признать его фактическим воспитателем погибшего бойца.

На сторону матери встал Усть-Абаканский суд, затем Верховный суд Хакасии и, наконец, Восьмой кассационный суд в городе Кемерово. Хочется надеяться, что эта история завершилась, приставы вернут полученные отцом-Фотиным деньги. Но по большому счету дело ведь не столько в деньгах, а в общечеловеческих ценностях: отец – не тот, чье имя записано в свидетельстве о рождении. Звание отца нужно заслужить.