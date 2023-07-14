Поэтапный контроль и 909 видеокамер: в красноярском аэропорту рассказали, как обеспечивается безопасность пассажиров

Досмотр на входе Фото: Мария ЛЕНЦ

Службе авиационной безопасности исполнилось в этом году 50 лет. В честь юбилея красноярский аэропорт пригласил журналистов для знакомства со всеми системами защиты, оберегающих пассажиров, посетителей и сотрудников воздушной гавани. Казалось бы, что там может быть такого интересного? Досмотр багажа, видеонаблюдение и охрана, перемещающаяся по залам. Ах, да - идентификация личности еще. Но, как выяснилось в процессе, все гораздо сложнее и увлекательнее.

Стоит отметить, что реалии современного мира сталкиваются с рядом угроз, и авиационный транспорт – не исключение, поэтому была создана служба СТАБ (служба авиационной транспортной безопасности – прим.ред). Аэровокзал Красноярска обеспечивает транспортную безопасность пассажиров, а также сотрудников аэропорта и аэродромной территории.

ЧЕМОДАН НА ЛЕНТУ

Наша экскурсия по миру безопасности авиации началась у входа в аэропорт, где нас встретил генеральный директор - Метцлер Андрей Владимирович. Вместе со своими специалистами они посвятили журналистов в тонкости безопасности красноярского аэропорта.

Первое, с чем сталкивается пассажир, зайдя в аэровокзал - входной досмотр. Его проходят все без исключения, как пассажиры, так и сотрудники, начиная от рядового персонала, заканчивая генеральным директором. На каждой линии работает по два сотрудника: один проверяет вещи, которые посетитель сложил на ленту, а второй – проверяет тех, кто прошел через металлодетектор. Основная задача входного досмотра – выявить запрещенные предметы. На сегодняшний день СТАБ самая большая служба в красноярской воздушной гавани – в ней работает 372 сотрудника. В среднем в смену выходит порядка 80 человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Все в аэровокзале расположено именно так, чтобы любому пассажиру было понятно куда ему идти, – делится Андрей Метцлер. В аэропорту нет ни сантиметра не задействованного пространства, все выполняет свои функции и приносит пользу. Например, пройдя входной досмотр четко видно табло, оно находится на том расстоянии от ленты, чтобы не было толкучки между владельцами и их багажом. Ну а если возникли вопросы после входного досмотра – по правую руку стоит информационная стойка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Идентификация пассажира – дело ответственное

Пройдя входной досмотр, нас встречает стойка регистрации. Пассажиры предоставляют паспорт и получают посадочный талон, а также сдают багаж, если это необходимо. Стоит отметить, что высота стойки регистрации специально сделана таким образом, чтобы всем пассажирам было комфортно. Инфраструктура воздушной гавани устроена таким образом, что даже маломобильным и слабовидящим людям не составит труда легко воспользоваться удобствами аэропорта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда дальше? На паспортный контроль!

Поднявшись на третий этаж, виднеется паспортный контроль. Задача работников - проверить удостоверение личности и идентифицировать пассажира. После инспектор делает отметку в посадочном талоне о том, что регистрация пройдена, человек допущен в стерильную зону. А туда могут попасть только те, кто получил посадочный талон.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для того, чтобы сотрудники не теряли бдительность и профессиональные навыки, проверки проводятся ежедневно, применяя разные имитации оружия, самодельных взрывчатых устройств, (муляжи), которые в службе специально разрабатывают и изготавливают. Регулярный надзор проводят и силовые ведомства, так что психологически сотрудники понимают, что проверка может быть проведена в любой момент, – поделился генеральный директор.

В аэропорту существует система звукового информирования - стоишь в очереди на досмотр и слушаешь правила провоза багажа. Красноярский аэровокзал борется за звание самой тихой гавани России. В этом помогает, например, интересное специальное устройство, которое транслирует информацию в радиусе 5 метров вокруг – оно расположено перед каждой стойкой. Благодаря такому устройству пассажиры локально информированы, не создается шум в здании, в особенности эта информация не мешает тем, кто уже в курсе. Пока стоишь в очереди на паспортный контроль, обязательно заметишь телевизоры, на которых транслируются правила провоза багажа и многое другое. Полезна такая вещь абсолютно всем, например, для тех, кто в наушниках или вовсе не слышит.

Зона контроля безопасности

Далее мы перемещаемся в зону предполетного досмотра. Там проводится более тщательная проверка пассажира и ручной клади.

Запрещенные вещества или предметы, угрожающие жизни или воздушному судну – все это обязательно выявится. Например, если в аэровокзал вы можете пронести 0,5л воды в бутылке, то на этом этапе ее у вас заберут. Часы, ремни, верхнюю одежду, а иногда и обувь приходится снимать – таковы правила тщательной проверки.

- В повседневной жизни мы регулярно используем те предметы, которые могут быть запрещены для провозки, например, отвертка или игрушечный пистолет вашего ребенка - такие вещи не стоит брать на борт. Только за 2022 год было досмотрено 1,5 млн пассажиров и изъято 1 619 запрещенных предметов и веществ, - рассказывает директор аэропорта Андрей Метцлер.

Про запрещенные предметы нам рассказала инспектор СТАБ Валерия Жихарева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Из запрещенных для провоза на воздушном судне предметов наиболее часто у пассажиров находятся баллончики с бытовым газом, электрошокеры, сухое горючее, спички охотника, пиротехника, различные баллончики для самозащиты. Это самое популярное. Из редкого, но запоминающегося – наручники для интимных игр. Также различные нунчаки, кастеты и холодное оружие. Все это мы изымаем и отправляем в камеру хранения. Пассажирам сообщается, что изъятый предмет, запрещенный к провозу, будет храниться 3 месяца, после чего его утилизируют.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сердце аэропорта – багажное отделение

Отдал багаж при регистрации и думаешь куда он поехал?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все ли с ним будет в порядке, не случится ли что-то? Зачастую, многие переживают за перевозку своих вещей, а особенно за питомцев, но отправляется багаж в очень технологичное и инновационное путешествие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы обладаем лучшей багажной системой, которая превосходит даже, не постесняюсь этого сказать, московский аэроузел. Это передовые технологии – оборудование польское, используется по всему миру. Наша багажная система имеет 5 уровней безопасности, это максимальное число. У нас есть автоматический сортер, который сортирует багаж без участия специалиста и исключая человеческий фактор. Любая система может давать сбой – наша резервирует себя трижды, ошибиться она может один раз на миллион. Но чтобы исключить эту ошибку, для этого у нас есть дополнительная система проверки. После сортировки чемоданы и сумки необходимо погрузить в тележку, чтобы доставить на борт. Перед погрузкой сотрудник считывает сканером каждую бирку на багаже и если сортер допустил эту ошибку на миллион, то она будет обнаружена на этом этапе, - рассказывает Андрей Метцлер.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тележки, горки, ленты и множество другого интересного оборудования. Все охватывается видеокамерами, каждый процесс зафиксирован. Честно говоря, после посещения багажного отделения красноярского аэропорта, можно быть уверенным – тут с твоим имуществом не случится ничего.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Безопасность – главная задача аэропорта

Одной из самых ожидаемых частей экскурсии было посещение перрона. Взлет и посадка самолетов проходит чуть ли не под носом – эффект невероятный… Там же, заодно, нам рассказали о другой стороны медали такого зрелища.

На этом этапе происходит досмотр борта внутри и снаружи перед отправкой рейса, патруль периметра, охрана воздушных судов, допуск транспортных средств в контролируемую зону аэропорта и проверка на наличие запрещенных предметов и веществ.

- Вся техника, передвигающая по перрону – будь то служебный транспорт или самолеты, досматривается сотрудниками транспортного КПП. Мы досматриваем транспорт для того, чтобы предотвратить завоз запрещенных предметов, веществ, посторонних лиц и много чего другого. Нам необходимо заблоговременно предотвратить нарушение безопасности. Досмотр также проходят и все сотрудники, выходящие на перрон. Сотрудники отдела досмотра воздушных судов. Один сотрудник управляет процессом допуска следя за мониторами, остальныеработают на досмотровых коридорах. Проверяются документы, а затем проводится осмотр техники при помощи различного специального оборудования -, рассказал Геннадий Королев, начальник отдела досмотра воздушных судов и отдела охраны объекта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Круглосуточно следят 909 камер

Круглосуточно ведется непрерывный мониторинг аэропорта при помощи систем видеонаблюдения. На сегодняшний день на наших объектах транспортной инфраструктуры установлено 909 видеокамер. Впечатляет! А также есть бюро пропусков, которое выдает пропуски на людей и технику, которым необходимо попасть на перрон.

Фото: Мария ЛЕНЦ

СТАБ поставил перед собой цель – ввести в структуру кинологическую службу и создать отдел инспекторов профайлеров. Инспекторы профайлеры будут курсировать по зданию терминала и наблюдать, а если потребуется, то подойдут и пообщаются с подозрительным пассажиром. На сегодняшний день уже обучено 10 старших инспекторов отдела досмотра с правом обучения сотрудников, которые идут как инструкторы, а не просто как инспектор-профайлер.

Напомним, что международный аэропорт Красноярск — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией. Введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. С 1993 года имеет статус международного. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки из международного аэропорта Красноярск осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.