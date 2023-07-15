Металлург – это звучит гордо: предприятия отрасли Красноярского края отмечают профессиональный праздник

Металлурги Красноярского края отмечают профессиональный праздник

Металлургия – одна из важнейших отраслей в экономике Красноярского края, в которой трудятся десятки тысяч человек. Неудивительно, что профессиональный праздник в третье воскресенье июля отмечают не только семьями, но и целыми поселками, городами. Многие обязаны своим развитием именно предприятиям металлургической отрасли.

Основа отраслевых возможностей – не только богатые рудные кладовые, мощные компании и передовые технологии. Прежде всего – это люди, мастера своего дела. День металлурга – самый подходящий повод рассказать о главных героях профессионального праздника в Красноярском крае. И сегодня познакомим вас с сотрудниками Олимпиадинского ГОКа компании «Полюс».

Золотодобыча – сложный процесс, состоящий из многих этапов. Результат, несмотря на высокие технологии и современное оборудование, напрямую зависит от каждого специалиста, его профессионализма и ответственности.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

Машинист буровой установки Сергей ФЕДЕШОВ начинал работу на Ирбинском руднике Курагинского района. Отслужил в армии, вернулся в 1994 году и пришел прямиком устраиваться на работу в рудоуправление. А когда предприятие закрылось, как и многие ирбинцы отправился прямиком в «Полюс». Так что в его трудовой книжке всего две записи о трудоустройстве.

- Я в профессии уже 29 лет и менять ее не хочу, потому что она мне нравится. Для меня важна стабильность, я привязываюсь к месту и здесь уже привык. Занимаюсь бурением скважин, обслуживаю буровое оборудование. Для меня это творческая профессия. А еще немаловажную роль играет коллектив, он у нас хороший, дружный и активный. Горжусь своими коллегами, часто среди них много победителей различных соревнований. Двое их них даже автомобили в корпоративном конкурсе выигрывали.

Сергей ФЕДЕШОВ: Поздравляю коллег с Днем металлурга! Желаю здоровья и мирного неба над головой. А все остальное обязательно приложится.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Аппаратчик-гидрометаллург Борис ШАЧКИН начинал строителем в 2000-м году. Как раз шло возведение второй фабрики ГМО-2, сгустителей, второго извлечения ОРП-2, расширение компрессорной. Когда объекты сдали в эксплуатацию, уходить с предприятия не хотелось. Как раз представилась возможность поменять профессию и остаться - открылся набор на нынешнюю специальность.

- Пришлось переквалифицироваться и познать азы новой для меня специальности, о чем совершенно не жалею. Получается, сначала строил фабрику, а теперь уже почти 22 года работаю под ее крышей, - рассказывает Борис.

Нравится ему передавать опыт – любит общаться с молодым поколением. Приходят специалисты, только-только получили дипломы, еще не уверены в себе – нужно поддержать словом, советом, поделиться опытом. Не раз был наставником и обучал новичков, которые после успешно сдавали квалификационные экзамены и приступали к самостоятельной работе.

- Мои личные достижения неотъемлемо связаны с достижениями коллектива, у нас командная работа. Горжусь тем, что наш коллектив слажен в работе, эффективно взаимодействует между собой, что в свою очередь ведет к стабильности на производстве.

Борис ШАЧКИН: Своим коллегам и их семьям хочу пожелать доброго здоровья. Стабильности в личной и производственной жизни, а компании - процветания. С Днем металлурга, коллеги!

ПРОДОЛЖАЯ ДИНАСТИЮ

Аппаратчик-гидрометаллург на золотоизвлекательной фабрике Алексей НАРСОВ родом из Новочебоксарска. Его родители – оба аппаратчики на местном химическом заводе. Видя перед собой пример матери и отца, Алексей решил пойти по их стопам. Первое время работал на том же заводе, набирался опыта. А в 2010 году увидел рекламу, что идет набор специалистов на предприятие в Красноярском крае.

Вариант работать вахтовым методом его не ничуть не пугал, напротив! Уже через неделю после собеседования получил вызов. И вот уже 13 лет он приезжает сюда.

- Я отвечаю за последнюю стадию процесса золотоизвлечения – осаждение катодного осадка на электролизерах. На этой стадии технологической цепочки происходит осаждение золотого осадка, после чего он собирается и направляется в плавильное отделение, где обжигается, плавится и выливается в слитки. Слежу за напряжением и рабочим током, за состоянием катодных и анодных рамок, регулирую проток товарного регенерата. Наше отделение – участок повышенной опасности, что требует особого внимания и соблюдения техники безопасности.

Алексей тепло отзывается о коллективе, в котором ему повезло трудиться. Проводя вместе по нескольку месяцев, становятся, как одна семья. Отмечает хорошие условия труда и проживания, достойную зарплату, возможность карьерного роста и повышения квалификации.

Кстати, своим опытом делится с другими – отучился на наставника по специальной программе, обучает молодых специалистов и студентов-практикантов.

Алексей НАРСОВ: Хотел бы поздравить всех с профессиональным праздником – Днем металлурга. Хочу пожелать здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности и безопасной работы на нашем производстве.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ

Инженер по бурению буровзрывного цеха Максим НЕРЕДКО приехал на предприятие в марте 2013 года. Решение сменить прежнее место работы было, как оказалось, судьбоносным.

Он – представитель династии: дед и родители занимались геологоразведкой. То есть они искали полезные ископаемые, а Максим выбрал открытые горные работы. Окончил Алмалыкский горно-металлургический техникум в Узбекистане по специальности «механик по обслуживанию горного оборудования». Нашел работу – такие специалисты, как он, востребованы. Однако увидел вакансию в Сибири, написал – и через неделю получил приглашение на работу в компании «Полюс».

- Уже десять лет тружусь здесь и получил юбилейный золотой значок по этому случаю – такая хорошая традиция, которая всем нравится, - признается Максим.

Его зона ответственности – техническое обеспечение, сопровождение и контроль поставок бурового инструмента. Создает заявки, составляет отчеты. Работы всегда много, но ему это нравится – никогда не скучно.

- Сейчас мы переходим на российские аналоги оборудования, проводим опытные испытания бурового инструмента, ведь нужно выбрать оптимальных поставщиков. Весь инструмент испытываем, отслеживаем, сообщаем данные в отдел закупок для принятия решения. При переходе на новую технику важно исключать неактуальные заявки, мы их убираем и контролируем, чтобы не произошло лишнего закупа.

Максим ценит свой коллектив, в котором 219 человек. Много молодежи, которой нужен профессиональный совет и поддержка. Только в этом месяце пришли четверо ребят из корпоративного учебного центра – каждого нужно обеспечить всем необходимым для вхождения в производственный процесс.

Максим НЕРЕДКО: Поздравляю всех с профессиональным праздником! Желаю семейного благополучия, потому что во время вахты мы далеко от семьи, а семья – самое главное. И крепкого здоровья!

Фото героев предоставлено компанией.