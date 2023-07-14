В Арктике собирали завидные урожаи арбузов, помидоров и шампиньонов: что и как выращивали на заполярных огородах Норильска

Сбор урожая в совхозе "Норильский" в 1942 году. Фото: "История совхоза "Норильский". Тезисы".

Можно ли не завозить на Север зелень, овощи и бахчевые, а получать их на месте? Сегодня это кажется фантастикой, но попытки северян обеспечить себя сельхозпродукцией в условиях вечной мерзлоты была предпринята в Красноярском крае еще в 1920-х годах. И она оказалась успешной! Эксперименты проводили первые жители 69 параллели. Остались воспоминания о торфяных грядках геологов на крыше бани, на которых они выращивали редис, лук и салат. Это было не «баловством», а жизненной необходимостью, чтобы не заболеть цингой.

А 85 лет назад появился уникальный совхоз за Полярным кругом. Большое сельхозпредприятие стало снабжать город местными овощами, молоком и мясом. Северное мясо-молочное производство – отдельная тема. Остановимся на полях и огородах на тундровой земле и теплицах.

В заполярном Норильске выращивали помидоры и много других овощей. 1944 год. Фото: собрание ГАРФ

Сельчане выращивали в Арктике почти то же самое, что и их «коллеги» в хозяйствах намного южнее: от картошки, помидоров и огурцов до арбузов, дынь и шампиньонов. Многое успевало вырастать в открытом грунте: турнепс, картофель, цветная, китайская листовая, белокочанная и кольраби капуста, брюква, репа, редька, редис, салат, морковь, горох, свекла, укроп, щавель и зеленый лук.

Но настоящее овощное изобилие достигалось все-таки с помощью теплиц. В них росли огурцы, помидоры, баклажаны, стручковый перец, салат, шпинат, укроп, свёкла, лук, дыни, арбузы, петрушка, редис, щавель, шампиньоны… И это не полный список! Кстати, для повышения урожайности в некоторые огороды под крышами устанавливали ульи и заселяли пчел. Они опыляли растения и заодно давали мед на Крайнем Севере. Сегодня это кажется невероятным! Еще одним «северным дивом» была тепличная шампионница. С плантации собирали более 20 центнеров грибов в год.

Известно, что уже к середине 1960-х совхоз «Норильский» шесть раз участвовал в Выставке достижений народного хозяйства, и каждый раз поражал москвичей «заполярными чудесами». Успехи самых северных аграриев отмечали призами и премиями.

Начало строительства первых теплиц в совхозе "Норильский", 1938 год. Фото: "История совхоза "Норильский". Тезисы"

Кстати, в период своего расцвета сельхозпредприятие давало по 3500 тонн тепличных овощей. Но даже тогда не было речи о полном самообеспечении норильчан. В годы больших арктических урожаев ее все равно приходилось завозить.

Совхоз за Полярным кругом перестал существовать в начале 2000-х годов. Напоминанием о том, что богатые урожаи можно собирать и в Арктике, остались старинные снимки.