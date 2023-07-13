В Красноярске депутаты застряли в лифте во время его проверки на доступность среды для инвалидов

Фото: vk.com/natalya_stepbystep

12 июля в Красноярске депутаты Горсовета Наталья Каптелинина и Николай Олюнин проверяли лифт в новом виадуке на улице Семафорной. В итоге они застряли между вторым и третьим этажами на несколько минут.

Новый пешеходный мост возвели недавно. Перед вводом в эксплуатацию его решили проверить депутаты – само собой вместе с подрядчиком. Первым делом Каптелинина на коляске, в сопровождении Олюнина направилась в лифт, установленный для маломобильных граждан. Но подняться на пешеходную часть не получилось – депутаты застряли между вторым и третьим этажами.

Причем, сообщить об инциденте сразу депутатам не удалось, так как в замкнутом пространстве не было связи. Зато присутствовала духота, так как на улице в это время стояла жара, и лифт серьезно прогрелся.

Впрочем, ревизоров вскоре высвободили. Каптелинина у себя в соцсетях отнеслась к инциденту с долей иронии. Она отметила – «важно случилось именно с нами, а не с жителями позднее».

Наталья Каптелинина после освобождения из застрявшего лифта. Фото: vk.com/natalya_stepbystep

Депутат выразила надежду, что сотовая связь в лифте будет улучшена, а запуск лифта – отлажен. Сдать объект в эксплуатацию планируется после 20 июля.

Впрочем, не забыла Каптелинина заметить и положительные стороны. На виадуке понизили бордюры, сделали широкие лестничные проемы, видеонаблюдение и зеркало в лифте.