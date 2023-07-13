«Вы, наверное, неместная?»: северяне посмеялись над девушкой, которая удивилась июльскому снегу в Норильске

Фото: Мария ЛЕНЦ

12 июля небольшой снег прошел в северной столице Красноярского края – в Норильске. Жительница города сняла погодную аномалию на видео, но местные жители ее засмеяли.

На кадрах промышленная зона Норильска, на фоне которой пробрасывает снежок. Девушка-оператор иронично поздравляет всех с первым снегом, а затем с удивлением в голосе говорит, что на дворе 12 июля, называя происходящее «трэшем».

Видео попало в местные паблики. Однако норильчане удивления девушки не разделили. Более того, комментаторы посмеялись над оператором, отметив, что и снег «не первый» за это лето, да и девушка, судя по всему, приезжая:

- Такое удивление… вообще по прогнозом обещали, что будет снег;

- Вы, наверное, неместная;

- Ох уж эти вахтовики и вахтовички;

- Приезжая наверно, какой "трэш"? Обычное явление;

- Новички ахаха;

- Автор видео, наверное, недавно живёт в Норильске...

Тем временем, по прогнозу на 13 июля в Норильске все вновь ожидается снег. Правда, на этот раз с дождем. Дневная температура составит +8 градусов, ночная – не выше +3. К этой бодрящей летней прохладе, само собой, прибавляется не менее бодрящий северный ветер – до 12 метров в секунду.