Сезонное выращивание бройлеров

В прошлом номере мы поговорили с Екатериной о сезонном птицеводстве и содержании яичных и мясо-яичных несушек. Сегодня наша тема – выращивание бройлеров.

Много мяса за короткий срок

Бройлер – это птица-мясного направления - скороспелка. Селекционеры заложили в нее все те характеристики, которые нужны нам, чтобы за максимально короткий срок получить большое количество мяса. Интенсивный прирост живой массы у этой птицы происходит в среднем за 60 дней. Но есть нюанс: поскольку птица гибридная, вырастить ее на «подножном» корме за такой промежуток времени сложно. Необходимо создать благоприятные условия - грамотно содержать, качественно кормить, поддерживать чистоту. При грамотном подходе, за летний сезон возможно вырастить до трех-четырех партий этой птицы.

Где и как держать

Бройлеры содержатся в клетках, стайках, под навесами, с высокой плотностью посадки. Это птица невыгульная, ей нужна небольшая площадь, что объясняется просто: меньше физических движений, качественнее прирост мышечной массы. Если бройлер начинает активно двигаться - он теряет вес. Еще одно важное условие содержания бройлеров – тепло. Тело бройлеров не должно расходовать энергию на обогрев, вся энергия должна уходить в рост птицы. Бройлеру до 30 дней желателен круглосуточный режим освещения. Для малышей лучше использовать красные лампы, затем переходить на обычное освещение.

Екатерина Ким Фото: ИВАНОВА Диана

Чем кормить

Очень важен стартовый период. До месяца, птица интенсивно набирает вес, происходит формирование костяка. Именно поэтому, здесь важно подобрать качественный, высокопитательный корм. При некачественном питании, птица либо плохо набирает вес, либо напротив, темп роста тела опережает формирование костяка, и птица «падает» на ноги. В этот период я рекомендую использовать профессиональные корма по возрасту птицы.

Большинство производителей, предлагают двух- или трехфазную систему кормления бройлера: старт-рост-финиш. Старт - высококалорийный, питательный, насыщенный корм, в нем много протеиновой составляющей. Ростовой – период больше работает на костяк. Это время активного роста живой массы, поэтому кости должны быть крепкими. Финиш – завершающая часть вскармливания. Его использование позволяет получить чистый и полезный фермерский продукт.

Пробуйте, дерзайте!

Выращивание птицы – процесс интересный, познавательный и выгодный. Вы получаете новый опыт и вкусное мясо к вашему столу. Дерзайте, пробуйте, не бойтесь. И, конечно, прислушивайтесь к рекомендациям профессионалов, опытных птицеводов, учитесь на ошибках. Первых своих бройлеров я выращивала все лето вместе с несушками. Они выросли высокими, набрали по 7-10 килограммов. Я была счастлива! Позже птица стала гибнуть – от ожирения, разрыва сердца, от того, что не может выдерживать такой режим, условия. Остальных было невозможно есть - резиновые, жесткие… После этого я долго была убеждена, что бройлер – это резина. Оказалось, нет. Все дело в соблюдении правил!