Семья из Тувы 8 месяцев издевалась над 7-летним племянником

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве одна из семей взяла под временную опеку своего 7-летнего племянника – родители мальчика уехали в Красноярский край на заработки. Но вместо любящей семьи, ребенок попал в настоящий ад, длящийся 8 месяцев.

Над ним самым настоящим образом издевались. Органы опеки, которые должны были следить за тем, чтобы у малыша было все хорошо и он вовремя вернулся к родителям, этого не сделали. В итоге, как рассказали в СК, по заслугам получили все – под суд пошли как родственники-изверги, так и сотрудница опеки.

Как оказалось, ребенок должен был прожить у тети и дяди всего пару месяцев – опека над ним должна была быть совсем недолгой. Но родители «заработались», обратно не возвращались, поэтому мальчик жил у родственников. Сотрудница опеки, курирующая семью, этот момент упустила из виду. Но не только этот…

На протяжении всех 8 месяцев, что ребенок жил у тети с дядей, взрослые его жестоко избивали всем, что попадет под руку. В «процесс воспитания» добавляли и унижения, чтобы уж наверняка дошло. Но при появлении контролирующей сотрудницы из опеки картина кардинально менялась – семья становилась заботливой и любящей, а зашуганный малыш и слова не мог сказать, что ему тут плохо – боялся разозлить родственников.

В итоге проблему заметили воспитатели детского сада – их насторожило, с какой регулярностью на теле ребенка появляются синяки. Тут семейка извергов не отделалась дежурными отговорками «упал, ударился, ребенок же», как в случае с опекой. Педагоги сообщили в полицию.

Все факты силовики проверили. Как итог, в СК завели сразу два уголовных дела: в отношении родственников и в отношении сотрудницы опеки. На первых за регулярные истязания ребенка, на вторую – за халатность при исполнении служебных обязанностей. Ведь если бы работница вовремя заметила, что с ребенком что-то не то, что закончилась временная опека и родителям пора самостоятельно заняться воспитанием своего ребенка – все могло бы сложиться иначе.

Суд признал всех троих виновными. Родственники получили по 3 года условно, а сотрудница опеки – штраф.