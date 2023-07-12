Красноярская компания требует деньги с актера сериала «Кухня» Никиты Тарасова за взятый мошенниками микрозайм Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский актер взял в аренду машину, а в качестве бонуса получил несколько микрозаймов в разных городах России. Один из них оказался у красноярской компании по сбору долгов. Звучит абсурдно, но это реальность. Как оказалось, исполнитель одной из главных ролей популярного сериала «Кухня» Никита Тарасов стал жертвой мошенников. Сейчас его адвокат Мария Щербенок прилагает все усилия, чтобы списать незаконно полученный долг и привести кредитную историю своего доверителя в порядок. «Комсомольская правда-Красноярск» связалась с юристом и выяснила все подробности этой истории.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Началось все с того, что несколько лет назад Никита Тарасов взял в Москве машину в аренду – воспользовался услугами одного из популярных сервисов каршеринга. Предоставил свои паспортные данные – для получения автомобиля это обязательное условие. Обычно все сведения о клиентах зашифрованы, и передаче третьим лицам не подлежат, компания тщательно охраняет все данные. Но что-то пошло не так.

- Систему взломали неизвестные, произошла утечка данных тысячи пользователей, - рассказывает «КП-Красноярск» адвокат Мария Щербенок. – Среди украденных сведений были и паспортные данные Никиты Тарасова. Какие-то «умельцы» воспользовались утечкой и оформили несколько микрозаймов – в разных городах России.

Актер даже и не подозревал, что он должен кому-то денег. Выяснилось это случайно, когда Тарасову на почту пришло уведомление, мол, оплатите долг. Артист был удивлен – это слабо сказано. Попробовал связаться с красноярской компанией «Долг-контроль», куда вели все контакты – трубку никто не брал.

- Никита Борисович попробовал выйти на «Долг-контроль» через бюро кредитных историй, бесполезно. Тогда он обратился за помощью ко мне, приехал в Красноярск. Мы попробовали обратиться в компанию через почту, лично, по телефонам – никакой реакции. Сейчас я, как доверенное лицо, подаю заявление в полицию. Может быть у них получится выйти на эту организацию быстрее, чем у нас. Также готовится исковое заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории, - поясняет Мария Щербенок.

СПИСАТЬ ДОЛГ – РЕАЛЬНО

Как оказалось, избавиться от долгов, полученных таким образом, можно и нужно. Для этого есть определенные механизмы:

- Мошенники пользуются утечкой, оформляют несколько микрозаймов. Человек об этом узнает совершенно случайно, например, когда запрашивает кредитную историю, либо, когда люди обращаются за кредитом, а им банк отказывает, так как уже есть задолженность. Еще варианты, когда получают судебное решение по почте, либо на госуслугах, или когда приставы деньги со счета уже списали. Начинаются поиски и оказывается, что ты – должник, - поясняет адвокат Мария Щербенок. - Подавляющее большинство таких организаций, когда ты им доказываешь, что человек, который взял микрозайм – это не я, я живу в другом городе, номер телефона, на который оформлен кредитный договор, не мой, я еще и в полицию обратился, чаще всего идут навстречу и все это дело аннулируют. С несколькими другими микрозаймами, взятыми на имя Никиты Тарасова так и получилось. Доказали, что денег он не брал – долг списали.

Но, к сожалению, есть и такие, как «Долг-контроль». Уже далеко не первый человек обращается за помощью, только у нас за последний год несколько жалоб на подобные организации. Их сотрудники не хотят решать все мирно, отправляют в полицию и суд, либо предлагают оплатить. Важно помнить, что оплата не исключает негативную запись из кредитной истории.

Если «должник» не участвовал в заключении договора, если он ничего не подписывал, не получал денежных средств, если вообще совершенно случайно узнал об этом через длительное время, то суды признают такие договоры незаключенными.

Еще пошла практика о признании договора недействительным, но я все-таки считаю это не совсем корректным, правильно, как я думаю, будет просить суд признать договор именно незаключенным.

После полученного решения суда, когда оно вступит в силу, необходимо обратиться в бюро кредитных историй. Чтобы избавиться от просрочек, которые могут негативно влиять в дальнейшем на получение ипотеки, кредитов и других ссуд. Их специалисты делают все оперативно, поэтому в кратчайшие сроки у «должника» уберут все данные, которые не соответствуют действительности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЮРИСТА

- В первую очередь - быть предельно внимательным при передаче паспортных данных третьим лицам, - отмечает Мария Щербенок. - Если это какие-то приложения, сайты, то стоит обязательно проверять официальный этот сайт/приложение или нет, подтвержденный или не подтвержденный. Какая политика обработки персональных данных, все системы защиты. Сейчас без острой необходимости лучше не передавать свои данные, хотя куда не сунься - везде требуют паспорт.

Если есть какое-то подозрение, что появился «левый» долг, однозначно нужно запросить кредитную историю. Через госуслуги или другие ресурсы. Также иногда от госуслуг приходят уведомления о долгах, судебных производствах и прочего. Необходимо проверять почту по месту прописки. Первоначальные уведомления банки и микрофинансовые организации, а потом уже и компании, которые по уступке получили долг, как правило, шлют какие-либо уведомления. Например: «у вас задолженность, погасите, если же нет – пойдем в суд».

Есть официальный сайт приставов – если дошло до той точки, когда сумму долга уже взыскал суд, дошло до приставов, то там можно ввести свою фамилию и увидеть все в базе. Доступ открыт для всех.

Если же не брали кредит и не получали денег – решение есть, нужно обратиться к юристу. Он посмотрит и скажет, что нужно сделать прямо сейчас, расскажет о дальнейших действиях. Мы сразу идем в полицию, фиксируем сам факт нарушения прав. Даже если мошенника не найдут, то на руках остается подтверждение обращения в МВД. В суде это хорошее доказательство.