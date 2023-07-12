Яркие моменты «МИРа Сибири»-2023 в Шушенском Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказывать о том, как прошли более 300 событий, как выступили звездные гости и конкурсанты, мы не будем. Тем более, что записи концертов на главной сцене выложены в социальных сетях фестиваля и их можно посмотреть в любое время. Сегодня мы расскажем о некоторых необычных моментах, интересных людях и событиях. И напомним, что в 2024 году, традиционно в первых числах июля, состоится юбилейный, 20-ый, фестиваль «МИР Сибири» и уж его-то точно никак нельзя пропустить!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестивальная арифметика, история и география

В этом году фестиваль этнической музыки и ремесел прошел в 19-ый раз, интерес к нему по-прежнему растет, и вот очередной рекорд: за четыре дня марафон живого фолка посетили 77,5 тысяч гостей! Для сравнения: в Шушенском живут около 17 тысяч человек, то есть население поселка во время фестиваля вырастает примерно в четыре раза!

Гости приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской, Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Тувы, Хакасии и других регионов большой страны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одновременно на десяти площадках прошли около 300 событий, программа начиналась утром и заканчивалась около трех часов ночи.

В конкурсе на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» участвовали 48 исполнителей и коллективов, а всего было подано 233 заявки!

Почетными гостями фестиваля стали 10 коллективов. Абсолютный рекорд по скорости передвижения поставила группа CLEVER FOLK: когда стало понятно, что закрывающий фестиваль хедлайнер из-за переноса рейса никак не успеет добраться до Шушенского, московские девчата собрались и приехали за один день!

Clever folk Фото: Мария ЛЕНЦ

Про жизнь, работу и любовь

158 мастеров из 37 регионов прислали свои заявки на присуждение мастеровой премии «МИРА» и только 12 были выбраны в качестве претендентов! Но, по сути, все они – уже победители, поскольку прошли через такое сито!

Второй раз свои работы представила мастер по художественной росписи по дереву из Красноярска Екатерина Калинина:

- Я родилась, живу и работаю в Красноярске и вот уже 32-й год занимаюсь росписью авторских матрешек и неваляшек. Моя миссия - с помощью авторской росписи сохранить и поддержать престиж русской матрешки, создавать исключительные изделия, которые вызывают у зрителя душевный отклик, восторг и удивление и запоминаются надолго.

Первую матрешку я расписала в сентябре 1991 года и до сентября 2017 года это было моим хобби. За это время сформировался мой собственный узнаваемый авторский стиль - «Матрешки Кати Калининой» и сейчас роспись - это моя жизнь, работа и большая любовь.

В этом году Катя представила коллекцию из 9 матрешек «Дети одной реки», в национальных костюмах, с большим количеством мелких деталей, чтобы их было интересно рассматривать, придумывать и рассказывать по ним сказки. И стала лауреатом!

Екатерина Калинина Фото: Мария ЛЕНЦ

А Гран-при мастерового конкурса получила коренная северянка, ветеран труда и многодетная мама из города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Таисья Музыкантова. Женщина работала рыбаком, охотником, оленеводом и сейчас, на пенсии, шьет национальную одежду.

- Катя, не обидно, что победа досталась не вам?

- Совсем не обидно! Еще два месяца назад, когда я увидела костюмы Таисьи на фото, сразу поняла, что она на 200% достойна победы! Я, когда готовила свою коллекцию «Дети одной реки», посмотрела много национальных костюмов, орнаментов и понимаю, насколько высок ее уровень. И члены жюри, они эксперты с большой буквы, с образованием, опытом и насмотренностью, они сделали правильный выбор.

- Следующий фестиваль юбилейный, будете участвовать?

- Я уже два раза «зацепила» членов жюри, как их удивить в третий раз? Когда стояла на сцене с дипломом лауреата, мне пришла в голову одна идея, но на нее нужно очень много времени, а его не хватает…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Город мастеров

Самая пестрая площадка фестиваля – «Город мастеров». Здесь собрались около 300 мастеров, тысячи поклонников авторских изделий и тех, кто хотел научиться создавать их своими руками. Авторские куклы и украшения, одежда с традиционными национальными узорами, керамика, изделия из кожи, меха, бисера, - всего не перечислить!

Город мастеров Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибиряк Топилин

Самый необычный участник «Города мастеров» - писатель Владимир Топилин. Он привез свои уже изданные книги и по секрету рассказал «Комсомолке», что совсем скоро выйдет новый роман. Об этом мы расскажем уже в августе.

Писатель Владимир Топилин Фото: Мария ЛЕНЦ

Сати Казанова

«Девочка фабричная», певица Сати Казанова, приехала в новом качестве, с коллективом Sati Ethnica, и исполнила древние песни на родном кабардино-балкарском языке, а еще на турецком и санскрите.

Сати Казанова Фото: Мария ЛЕНЦ

Предложение руки и сердца

Впервые за 19 лет фестиваля на главной сцене прозвучало предложение руки и сердца! Героями вечера стали Дмитрий Ловцов из дуэта «Росстань» и Татьяна Зюлина из ансамбля «Горница». Ребята учатся в Сибирском институте искусств на разных курсах, поют в разных коллективах, и хотя знакомы около четырех лет, тесно общаться начали совсем недавно. Вот что они рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Идея пришла здесь, в Шушенском, здесь и кольцо купил, - рассказал Дмитрий.

- Для меня это полная неожиданность, - призналась Татьяна.

Свадьбу планируют через год, и, не исключено, что на следующем фестивале мы услышим новый семейный дуэт!

Предложение руки и сердца Фото: Мария ЛЕНЦ

Победители

Гран-при этномузыкального конкурса – отлитую из бронзы и латуни чашу-братину – завоевали москвичи Александра Толстова и Виталий Кись-младший в составе дуэта VDOME.

- Мы надеялись стать номинантами или лауреатами и когда нас не назвали, подумали, ну что ж, не судьба… И вдруг – главный приз, это было совсем неожиданно, - говорит Виталий.

- На что потратите премию?

- Да мы даже не знаем, что она есть и какая. Не рассчитывали на победу!

Познакомиться с творчеством этого дуэта можно в интернете. И оценить выбор жюри. Говорят, в этом году спор был как никогда горячий.